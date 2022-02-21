Макрон і Путін домовилися спробувати зупинити вогонь на Донбасі і скликати саміт про безпеку

"Для проведення цієї роботи в серйозних умовах глави двох держав взяли на себе тверді зобов'язання здійснити всі корисні дії, щоб уникнути ескалації, знизити ризики та зберегти мир

Президенти Франції та Росії Еммануель Макрон та Владімір Путін після телефонної розмови у неділю домовилися спробувати домогтися припинення вогню на сході України.

Про це повідомив Єлисейський палац у неділю після тривалої телефонної розмови між главами двох держав, повідомляє "Європейська правда".

Лідери двох країн погодилися з "необхідністю сприяння дипломатичному вирішенню нинішньої кризи та зробити все, щоб цього досягти", - заявили у Єлисейському палаці.

Вони погодились, що необхідна інтенсивна робота для того, щоб у найближчі години провести засідання тристоронньої контактної групи з метою отримання від усіх сторін зобов'язань щодо припинення вогню на лінії зіткнення.

Вони також погодились з необхідністю поновлення роботи в рамках нормандського формату на основі обмінів та пропозицій, зроблених Україною останніми днями.

Міністр закордонних справ Жан-Ів ле Дріан та Сергєй Лавров повинні провести зустріч найближчими днями. Крім того, дипломатична робота у найближчий час має призвести до можливого проведення зустрічі на найвищому рівні за участі України, Росії та союзників для встановлення нового безпекового порядку в Європі.

"Для проведення цієї роботи в серйозних умовах глави двох держав взяли на себе тверді зобов'язання здійснити всі корисні дії, щоб уникнути ескалації, знизити ризики та зберегти мир", - сказано у заяві Єлисейського палацу.

У Кремлі заявили, що Путін під час телефонної розмови з Макроном звинуватив Україну у провокаціях та ескалації ситуації на Донбасі.

"Президент Росії зазначив, що причиною ескалації є провокації з боку українських силовиків", – йдеться в повідомленні Кремля після розмови, яка тривала 1 год 45 хвилин.

У Кремлі також зазначили, що Путін сказав Макрону, що країни НАТО продовжують "накачувати Україну сучасною зброєю", що "штовхає Київ до військового вирішення так званої проблеми Донбасу".

Путін також зажадав від НАТО і Вашингтона "серйозно поставитися" до вимог Росії щодо гарантій безпеки.

Як повідомлялось раніше, Макрон після розмови з Путіним зателефонував Зеленському. Президент України розповів, що у розмові лідери підтримали невідкладне скликання ТКГ і негайне запровадження режиму тиші.