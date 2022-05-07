Макрон і Шольц обговорили у Парижі допомогу Україні та енергетичну незалежність ЄС

Дуже дякую за запрошення, дорогий Еммануель Макрон", - написав Шольц французькою у Twitter. "Чи то зустріч G7 в Ельмау, чи то саміт НАТО, чи Париж - добре, що ми продовжуємо обмінюватися думками щодо багатьох важливих тем сучасності

Війна в Україні та подальші заходи на підтримку Києва були одними з головних тем зустрічі канцлера Німеччини Олафа Шольца і президента Франції Еммануеля Макрона у Парижі.

Лідери двох країн обговорили, зокрема, вжиття заходів на шляху до досягнення енергетичної незалежності Європи, проблеми оборони та стратегічних ресурсів, про це пише DW.

Окрім того, політики обговорили організацію наступної зустрічі ради міністрів Німеччини та Франції.

"Дуже дякую за запрошення, дорогий Еммануель Макрон", - написав Шольц французькою у Twitter. "Чи то зустріч G7 в Ельмау, чи то саміт НАТО, чи Париж - добре, що ми продовжуємо обмінюватися думками щодо багатьох важливих тем сучасності", - додав він.

Ця зустріч Макрона та Шольца в Парижі - другий офіційний захід такого роду у французькій столиці з часу вступу Олафа Шольца на посаду канцлера ФРН у грудні 2021 року.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що саме Макрон допоміг переконати Шольца у необхідності надати Україні статус кандидата на вступ в ЄС.