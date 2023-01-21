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ПОЛІТИКА

Макрон на тлі війни росії проти України вирішив збільшити оборонні витрати Франції

21 січня 2023, 19:17
Макрон на тлі війни росії проти України вирішив збільшити оборонні витрати Франції
Фото: Укрінформ
Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв збільшити оборонні витрати країни до кінця 2030 року, щоб посилити можливості у відповідь на нові глобальні загрози на тлі вторгнення росії в Україну.

Про це повідомляє FT.

"Нові конфлікти нашого століття будуть не за нашим вибором. Через агресію росії проти України мирних дивідендів більше немає", - заявив Макрон.

Він сказав, що військовий бюджет країни на 2024-2030 роки становитиме 400 мільярдів євро, якщо його схвалить парламент, із додатковими 13 мільярдами євро надходжень від продажу активів. Це означає 40-відсоткове збільшення оборонних витрат з 295 мільярдів євро в останньому бюджетному циклі з 2019 по 2025 рік.

Міністерство оборони Франції заявило, що уряд прагне підвищити свої видатки до рівня понад два відсотки валового внутрішнього продукту відповідно до зобов'язань перед НАТО, але відмовилось надати конкретні прогнози.

Франція регулярно не досягає цієї мети. За даними НАТО, з 2014 до 2019 року країна витратила на оборону близько 1,8 відсотка ВВП, а в 2020 році - 2 відсотки — останній рік, за який були доступні дані.

Німеччина минулого року пообіцяла досягти 2-відсоткового показника і виділити 100 мільярдів євро на модернізацію своєї армії. Британія витрачає на оборону 2,2 відсотка ВВП і поки що не взяла на себе зобов'язання значно збільшити військовий бюджет.

Франція почала збільшувати оборонний бюджет у 2017 році під керівництвом новообраного тоді президента Макрона. Ці кошти були спрямовані на реінвестування і ремонт сил, заявив він, але багато чого ще потрібно зробити. Згідно з новим бюджетом, витрати на оборону зростуть до 59 мільярдів євро щорічно до кінця 2030 року.

"Ядерне стримування - це те, що відрізняє Францію від інших країн Європи. Аналізуючи війну в Україні, ми знову бачимо його важливість", - заявив Макрон, зазначивши, що частина додаткового військового бюджету буде використана для вдосконалення ядерного арсеналу країни.

Франція також використає збільшення оборонного бюджету на закупівлю нових танків, винищувачів і безпілотників, а також на модернізацію наявної техніки. Витрати на військову розвідку зростуть на 60 відсотків.

Вторгнення росії в Україну минулого року викликало у французьких урядовців сумніви щодо того, чи зможуть військові країни протистояти викликам конфлікту такої високої інтенсивності, зважаючи на обмежені запаси обладнання і боєприпасів. Франція також була змушена розділяти військову допомогу Україні через нестачу поставок.

У червні 2022 року Макрон закликав вітчизняних оборонних підрядників, зокрема Dassault Aviation і Nexter Systems, перейти на "військову економіку", щоб посилити можливості країни. Але аналітики кажуть, що з того часу не було досягнуто помітного прогресу, посилаючись на тривалі затримки перед тим, як уряд розміщує замовлення, а також на час, необхідний для виробництва зброї.

Раніше повідомлялось, що Франція розглядає можливість передачі Україні своїх основних танків Leclerc, аби таким чином допомогти Німеччині наважитися на аналогічну допомогу українським силам у вигляді постачання Leopard.

війназброяоборонабюджетМакрон

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