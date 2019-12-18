Макрон не відмовиться від пенсійної реформи, але хотів би внести до неї зміни

Раніше прем'єр країни Едуар Філіпп заявив, що не має наміру відмовлятися від втілення в життя проекту пенсійної реформи. При цьому він зазначив, що згоден піти на деякі поступки, і пообіцяв, що реформа буде втілена в життя "без брутальності" й не торкнеться французів, які народилися до 1975 року.

Президент Франції Еммануель Макрон не має наміру згортати пенсійну реформу, але хоче поліпшити її для співгромадян, повідомляє в середу телеканал BFMTV із посиланням на заяву Єлисейського палацу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, може йтися про зміну віку, коли працівник зможе претендувати на повну пенсію. Наразі реформа встановлює цей термін у 64 роки.

Окрім цього, згідно із заявою, Макрон уважно стежить за ситуацією, що розгортається навколо реформи.

Такі заяви пролунали на тлі серйозного невдоволення цією реформою у французькому суспільстві. Так, профспілки, що представляють співробітників транспортної системи, вчителів, лікарів та інших фахівців, виступають проти неї, оскільки внаслідок реформи вони можуть втратити низку привілеїв. Протести проти проекту реформи тривають у Франції з початку грудня.

Французькі ЗМІ зазначають, що на залізничних лініях у Парижі й в інших містах спостерігаються проблеми з рухом. Також у Парижі працюють лише половина з 16 ліній метро.

Згідно з опитуваннями медіахолдингу RTL, 62% респондентів підтримують страйкарів. Одночасно 69% опитаних хочуть "перемир'я" на різдвяні свята.

Раніше прем'єр країни Едуар Філіпп заявив, що не має наміру відмовлятися від втілення в життя проекту пенсійної реформи. При цьому він зазначив, що згоден піти на деякі поступки, і пообіцяв, що реформа буде втілена в життя "без брутальності" й не торкнеться французів, які народилися до 1975 року.

Філіпп також погодився залишити низку привілеїв, пов'язаних із пенсіями, для поліцейських, пожежників і представників деяких інших професій. Вік виходу на пенсію залишиться на рівні 62 років. Однак для отримання пенсії в повному обсязі з 2025 року треба буде пропрацювати до 64 років.

Нагадаємо, що у Франції нові протести проти пенсійної реформи Макрона