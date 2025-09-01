Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Макрон обговорив із Рютте гарантії безпеки для України напередодні саміту в Парижі

01 вересня 2025, 21:15
Фото: Укрінформ
Макрон додав, що під час зустрчі буде також проаналізована позиція росії, "яка продовжує свою загарбницьку війну і відмовляється від миру".

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок повідомив про телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, яка стосувалась прийдешнього саміту "коаліції рішучих" 4 вересня.

Про це Макрон написав на Х.

Французький президент сказав, що поговорив з Рютте "з метою підготовки до зустрічі "коаліції рішучих", яка відбудеться цього четверга в Парижі".

"Разом із нашими партнерами та у координації з НАТО ми працюватимемо над визначенням надійних гарантій безпеки для України. Це необхідна передумова для надійного просування до миру", – написав він.

Макрон додав, що під час зустрчі буде також проаналізована позиція росії, "яка продовжує свою загарбницьку війну і відмовляється від миру".

Президент Франції Емманюель Макрон проведе в четвер, 4 вересня, саміт "коаліції охочих", щоб продовжити обговорення питання про післявоєнні гарантії безпеки для України.

Зазначається, що участь у зустрічі, зокрема, особисто візьме президент України Володимир Зеленський. Низка інших лідерів приєднаються до саміту у віртуальному форматі.

Однією з головних тем зустрічі стануть подальші кроки з надання допомоги Україні. У заяві французької президентської адміністрації наголошується, що росія відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо припинення вогню.

Більше публікацій

