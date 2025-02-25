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Макрон переконував Трампа вести торгову війну з Китаєм, а не з Європою

25 лютого 2025, 17:15
Макрон переконував Трампа вести торгову війну з Китаєм, а не з Європою
Фото: з вільного доступу
За словами президента Франції, пріоритетом Вашингтона зараз є "введення тарифів проти Китаю".
Президент Франції Емануель Макрон під час візиту до США порадив своєму американському колезі Дональду Трампу не розпочинати торгову війну з Європою. Замість цього він закликав зосередитися на Китаї.
 
Про це повідомляє Politico.
 
"Та годі, ви не можете одночасно вести торгову війну з Китаєм і Європою. Сподіваюся, переконав його", - розповів Макрон в інтерв'ю телеканалу Fox News після зустрічі з Трампом.
 
За словами президента Франції, пріоритетом Вашингтона зараз є "введення тарифів проти Китаю". На його думку, одночасна торгова війна з Європою суперечить інтересам США.
 
"Я сподіваюся, що переконав Трампа щодо тарифів і торгівлі. Я сказав йому: дуже важливо, щоб він не вводив нові мита", - додав Макрон.
 
Видання додає, що на початку лютого Трамп запропонував ввести мита в розмірі 25% на широкий спектр імпортних товарів, зокрема з Європи. Американський президент також пригрозив "дзеркальними" тарифами у відповідь на низку регуляторних обмежень і податків, які Вашингтон вважає дискримінаційними. Зокрема, йдеться про податок на додану вартість (ПДВ), який стягується в більшості країн світу.
 
Під час зустрічі у Вашингтоні Макрон намагався переконати Трампа не запроваджувати ці мита. Він підкреслив, що Європа не робила нічого, що могло б виправдати відповідь США.
 
"ПДВ - це не тариф, і я йому це пояснив. Ми не вводили мита проти США", - сказав Трампу Макрон.
 
Французький президент також дав зрозуміти Трампу, що Європа не зможе збільшити видатки на оборону, як того вимагають США, у разі торгової війни.
Емануель Макронвійна в Україніросія окупанти

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