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ПОЛІТИКА

Макрон підтримав рішення США про зняття обмежень на використання ракет в Україні

19 листопада 2024, 09:40
Макрон підтримав рішення США про зняття обмежень на використання ракет в Україні
Фото: Укрінформ
За словами Макрона, президент США Джо Байден ухвалив "хороше рішення", давши відповідний дозвіл Україні.

Президент Франції Емманюель Макрон схвально відреагував на інформацію про рішення США дозволити Україні завдавати ударів по рф далекобійними ракетами ATACMS.

Його заяву наводить Politico.

За словами Макрона, президент США Джо Байден ухвалив "хороше рішення", давши відповідний дозвіл Україні.

Він додав, що Байден пішов на такий крок у відповідь на те, що росія обрала шлях подальшої ескалації війни проти України, вирішивши залучити війська КНДР.

"росія – єдина держава, яка прийняла рішення про ескалацію... саме цей злам призвів до рішення США", – сказав французький президент журналістам у кулуарах саміту G20 у Ріо-де-Жанейро.

Нагадаємо, Боррель закликав ЄС підтримати право України на удари по російській території.

СШАЕмануель Макронвійна в Україніудари по рф

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