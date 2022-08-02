Макрон після перемовин з Путіним: найближчі дні будуть вирішальними для деескалації навколо України

Макрон каже, що посилення рівня напруженості та ескалації, які відбуваються зараз, не є в інтересах ні Росії, ні європейських країн

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що найближчі дні будуть вирішальними для стабілізації ситуації та досягнення деескалації навколо України.

Про це французький лідер сказав на спільній пресконференції за результатами перемовин з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві, які тривали майже 6 годин, передає Громадське.

Макрон каже, що посилення рівня напруженості та ескалації, які відбуваються зараз, не є в інтересах ні Росії, ні європейських країн. Він вважає, що стабілізація ситуації залежатиме від переговорів і консультацій з США, з НАТО, європейськими країнами та його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 8 лютого.

"І я хочу сказати, що президент Росії Путін сказав, що він готовий слідувати цій логіці, говорячи про те, щоб була рівновага в цих ініціативах, в тому числі - поставити питання про суверенітет і територіальну цілісність України … Тож найближчі дні будуть вирішальними, і ці щільні дискусії, які в нас відбулися, сприятимуть цьому", - вважає Макрон.

За його словами, "у нас є бажання працювати разом, щоб гарантувати новий порядок стабільності та безпеки в Європі", і у цьому сенсі Росії були запропоновані "конкретні гарантії безпеки".

Своєю чергою Путін після перемовин з Макроном знову бідкався, що вимоги Кремля щодо подальшого нерозширення НАТО на схід "були проігноровані". Також він знову заявив, що у разі вступу України в Альянс і повернення Криму військовим шляхом, "європейські країни автоматично будуть втягнуті у військовий конфлікт із Росією".

Нагадаємо, що іспанська газета опублікувала відповіді США та НАТО на так звані гарантії безпеки Росії. Так, вони відкинули вимогу про не розширення Альянсу, але запропонували Росії заходи щодо зміцнення довіри та переговори щодо угод про роззброєння.