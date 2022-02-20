ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Франції Еммануель Макрон у неділю телефоном поспілкувався з президентом РФ Владіміром Путіним, після чого провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Макрон після розмови з Путіним подзвонив Зеленському
Фото: ВВС
Про це, як повідомляє "Європейська правда", стало відомо французькому телеканалу BFM.
Телефонна розмова Макрона з Путіним тривала 1 годину 45 хвилин.
Потім президент Франції подзвонив українському колезі Володимиру Зеленському, з яким спілкувався пів години, повідомили у Єлисейському палаці. Президент України розповів, що у розмові лідери підтримали невідкладне скликання ТКГ і негайне запровадження режиму тиші.
Макрон і Путін говорили про способи уникнути великої війни в Європі, коли жителі Заходу більше, ніж будь-коли, бояться російського вторгнення в Україну, повідомили в Єлисейському палаці.
Президенти України і Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон провели телефонну розмову про ситуацію на Донбасі також в суботу.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 02 2022 16:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Зеленський і Шольц проводять зустріч із ЗМІ
- ФОТО КНДР побудувала секретну базу для міжконтинентальних ракет
- ФОТО Північна Корея опублікувала знімки з останнього запуску ракети
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі