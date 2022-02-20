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Макрон після розмови з Путіним подзвонив Зеленському

Президент Франції Еммануель Макрон у неділю телефоном поспілкувався з президентом РФ Владіміром Путіним, після чого провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Макрон після розмови з Путіним подзвонив Зеленському Фото: ВВС
Про це, як повідомляє "Європейська правда", стало відомо французькому телеканалу BFM.
 
Телефонна розмова Макрона з Путіним тривала 1 годину 45 хвилин. 
 
Потім президент Франції подзвонив українському колезі Володимиру Зеленському, з яким спілкувався пів години, повідомили у Єлисейському палаці. Президент України розповів, що у розмові лідери підтримали невідкладне скликання ТКГ і негайне запровадження режиму тиші.
 
Макрон і Путін говорили  про способи уникнути великої війни в Європі, коли жителі Заходу більше, ніж будь-коли, бояться російського вторгнення в Україну, повідомили в Єлисейському палаці. 
 
Президенти України і Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон провели телефонну розмову про ситуацію на Донбасі також в суботу.
 
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20 02 2022 16:36
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