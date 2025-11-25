Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Макрон повідомив про плани розміщення сил безпеки в Україні після підписання мирної угоди

25 листопада 2025, 11:17
Макрон повідомив про плани розміщення сил безпеки в Україні після підписання мирної угоди
Фото: з вільного доступу
Він наголосив, що це робитиметься в рамках міжурядової коаліції, а не НАТО.

Після підписання мирної угоди - не під час війни - планують розміщення "сил гарантування безпеки" далеко від лінії фронту, у таких містах, як Київ або Одеса.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

До їхнього складу, за його словами в інтерв'ю RTL, увійдуть британські, французькі та турецькі військові, чиє завдання полягатиме в підготовці українських сил і забезпеченні безпеки - аналогічно тому, як країни НАТО вже допомагають державам на східному фланзі Альянсу.

Він наголосив, що це робитиметься в рамках міжурядової коаліції, а не НАТО, і що близько двадцяти країн готові зробити внесок - на суші, на морі або в повітрі. Крім того, Макрон наголосив, що "не може бути стійкого миру, якщо українську армію обмежать у її можливостях оборонятися і стримувати будь-яку агресію".

