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Макрон пояснив, чому в рф так люто відреагували на його виступ – The Guardian

07 березня 2025, 10:31
Макрон пояснив, чому в рф так люто відреагували на його виступ – The Guardian
Фото: Укрінформ
Макрон заявив, що рф є "єдиною імперіалістичною країною Європи".
Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував шалене обурення росії щодо його виступу, якому він говорив про зміни у світовій політиці та безпеку Європи.
 
Про це пише The Guardian.
 
Марон заявив, що реакція в москві була такою бурхливою, ймовірно, тому, що було розкрито наміри росії продовжувати війну з Європою, якщо буде підписано поспішний мирний договір в Україні.
 
"Я добре знаю президента путіна. Якщо він так реагує, то це тому, що він знає, що мої слова - правда. Ймовірно, його схвилював той факт, що ми викриваємо його гру", - сказав Макрон.
 
Раніше міністр закордонних справ росії Сергій Лавров попередив Макрона не погрожувати росії ядерною риторикою, порівнявши французького лідера з Наполеоном Бонапартом. Відповідаючи на цю заяву, Макрон підкреслив, що росія є "єдиною імперіалістичною країною Європи".
 
"Він робить історичну помилку: Наполеон вів завоювання. Єдина імперіалістична держава, яку я бачу зараз у Європі, - це росія", - сказав Макрон.
 
Він також сказав, що протягом усього дня саміту до нього зверталися інші лідери з приводу його пропозиції поширити французькі сили ядерного стримування на іншу Європу, і він сподівається, що після технічних переговорів з іншими лідерами співпраця буде налагоджена до кінця першої половини 2025 року.

 

ФранціяМакронвійна в Україніросія окупанти

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