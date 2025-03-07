Макрон пояснив, чому в рф так люто відреагували на його виступ – The Guardian

Макрон заявив, що рф є "єдиною імперіалістичною країною Європи".

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував шалене обурення росії щодо його виступу, якому він говорив про зміни у світовій політиці та безпеку Європи.

Про це пише The Guardian.

Марон заявив, що реакція в москві була такою бурхливою, ймовірно, тому, що було розкрито наміри росії продовжувати війну з Європою, якщо буде підписано поспішний мирний договір в Україні.

"Я добре знаю президента путіна. Якщо він так реагує, то це тому, що він знає, що мої слова - правда. Ймовірно, його схвилював той факт, що ми викриваємо його гру", - сказав Макрон.