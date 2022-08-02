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Макрон прибув до України

"Маю честь вітати у Києві президента Еммануеля Макрона, який прибув на зустріч із Володимиром Зеленським, та міністра Жана-Іва Ле Дріана", - написав Кулеба
Президент Франції Еммануель Макрон прибув до України, де проведе зустріч із Президентом Володимиром Зеленським.
Макрон прибув до України Фото: ВВС

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Твіттері посол Франції в Україні Етьєн де Понсен. 

"Маю честь вітати у Києві президента Еммануеля Макрона, який прибув на зустріч із Володимиром Зеленським, та міністра (іноземних справ Франції - ред.) Жана-Іва Ле Дріана, який зустрінеться з міністром (закордонних справ України - ред.) Дмитром Кулебою. Попереду - дуже насичений день. Ласкаво просимо до України", - написав дипломат.

Нагадаємо, що Макрон вважає, що найближчі дні будуть вирішальними для стабілізації ситуації та досягнення деескалації навколо України.

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08 02 2022 11:24
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