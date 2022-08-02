ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Франції Еммануель Макрон прибув до України, де проведе зустріч із Президентом Володимиром Зеленським.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Макрон прибув до України
"Маю честь вітати у Києві президента Еммануеля Макрона, який прибув на зустріч із Володимиром Зеленським, та міністра Жана-Іва Ле Дріана", - написав Кулеба
Фото: ВВС
Як передає Укрінформ, про це повідомив у Твіттері посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.
"Маю честь вітати у Києві президента Еммануеля Макрона, який прибув на зустріч із Володимиром Зеленським, та міністра (іноземних справ Франції - ред.) Жана-Іва Ле Дріана, який зустрінеться з міністром (закордонних справ України - ред.) Дмитром Кулебою. Попереду - дуже насичений день. Ласкаво просимо до України", - написав дипломат.
Нагадаємо, що Макрон вважає, що найближчі дні будуть вирішальними для стабілізації ситуації та досягнення деескалації навколо України.
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08 02 2022 11:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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