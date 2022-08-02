"Маю честь вітати у Києві президента Еммануеля Макрона, який прибув на зустріч із Володимиром Зеленським, та міністра Жана-Іва Ле Дріана", - написав Кулеба

Президент Франції Еммануель Макрон прибув до України, де проведе зустріч із Президентом Володимиром Зеленським.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Твіттері посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"Маю честь вітати у Києві президента Еммануеля Макрона, який прибув на зустріч із Володимиром Зеленським, та міністра (іноземних справ Франції - ред.) Жана-Іва Ле Дріана, який зустрінеться з міністром (закордонних справ України - ред.) Дмитром Кулебою. Попереду - дуже насичений день. Ласкаво просимо до України", - написав дипломат.

Нагадаємо, що Макрон вважає, що найближчі дні будуть вирішальними для стабілізації ситуації та досягнення деескалації навколо України.