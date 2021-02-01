Макрон приїде в Україну, а візит Зеленського до США "на порядку денному"

Україна ставить за мету побудувати ефективний діалог із новою адміністрацією США на всіх рівнях, у тому числі на найвищому

Президент Франції Еммануель Макрон має приїхати в Україну в першій половині 2021 року, також цього року очікується візит в Україну прем’єрміністра Італії Джузеппе Конте.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України, дипломатичний радник президента Ігор Жовква у статті для "Дзеркала тижня", зазначає "Українська правда".

Дослівно: "У першій половині 2021 року готуємося до змістовних переговорів на найвищому рівні під час офіційного візиту президента Франції Макрона до України, впродовж якого буде започатковано й низку нових економічних проєктів".

"Враховуючи тісні дружні відносини, які встановились у президента Зеленського з прем’єрміністром Італії під час візиту до цієї держави, очікуємо на візит голови італійського уряду в Україну, що має відбутися у 2021 році".

Деталі: Жовква додав, що з огляду на заплановані восени 2021 року парламентські вибори в Німеччині, українська дипломатія працювати над закріпленням у виборчих програмах провідних політичних партій ФРН "українського питання" - позиції на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Також, за його словами, Україна ставить за мету побудувати ефективний діалог із новою адміністрацією США на всіх рівнях, у тому числі на найвищому.

Дослівно: "На порядку денному залишається офіційний візит президента України до США.

Вже зараз напрацьовуємо нову змістовну Дорожню карту двосторонніх відносин, яку маємо обговорити і почати реалізовувати вже у 2021 році.

Серед важливих завдань - налагодження системного діалогу з представниками оновленого Конгресу задля подальшого зміцнення двопартійної підтримки України. Працюватимемо, щоб оновлена політика США сприяла зміцненню трансатлантичної єдності, посиленню НАТО та розширенню і зміцненню безпекової підтримки України.

Окремий блок питань - нові економічні проєкти між Україною і США у сфері сільського господарства, енергетики, інформаційних технологій".

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