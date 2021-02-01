Макрон приїде в Україну, а візит Зеленського до США "на порядку денному"
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України, дипломатичний радник президента Ігор Жовква у статті для "Дзеркала тижня", зазначає "Українська правда".
Дослівно: "У першій половині 2021 року готуємося до змістовних переговорів на найвищому рівні під час офіційного візиту президента Франції Макрона до України, впродовж якого буде започатковано й низку нових економічних проєктів".
"Враховуючи тісні дружні відносини, які встановились у президента Зеленського з прем’єрміністром Італії під час візиту до цієї держави, очікуємо на візит голови італійського уряду в Україну, що має відбутися у 2021 році".
Деталі: Жовква додав, що з огляду на заплановані восени 2021 року парламентські вибори в Німеччині, українська дипломатія працювати над закріпленням у виборчих програмах провідних політичних партій ФРН "українського питання" - позиції на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
Також, за його словами, Україна ставить за мету побудувати ефективний діалог із новою адміністрацією США на всіх рівнях, у тому числі на найвищому.
Дослівно: "На порядку денному залишається офіційний візит президента України до США.
Вже зараз напрацьовуємо нову змістовну Дорожню карту двосторонніх відносин, яку маємо обговорити і почати реалізовувати вже у 2021 році.
Серед важливих завдань - налагодження системного діалогу з представниками оновленого Конгресу задля подальшого зміцнення двопартійної підтримки України. Працюватимемо, щоб оновлена політика США сприяла зміцненню трансатлантичної єдності, посиленню НАТО та розширенню і зміцненню безпекової підтримки України.
Окремий блок питань - нові економічні проєкти між Україною і США у сфері сільського господарства, енергетики, інформаційних технологій".
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