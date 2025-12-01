Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Макрон у Пекіні закликатиме Сі Цзіньпіна вплинути на рф для миру в Україні

01 грудня 2025, 17:04
Макрон у Пекіні закликатиме Сі Цзіньпіна вплинути на рф для миру в Україні
Фото: Укрінформ
Президент Франції відвідає Китай із середи по п’ятницю.

Президент Франції Емманюель Макрон здійснить візит до Пекіна з середи по п’ятницю, під час якого планує закликати лідера Китаю Сі Цзіньпіна вплинути на росію задля припинення війни в Україні. 

Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в ефірі France Culture.

Це буде вже четвертий державний візит Макрона до Китаю з моменту його приходу до влади у Франції. 

"Ми розраховуємо на Китай, який, як і ми, є постійним членом Ради безпеки ООН, щоб він вплинув на росію і переконав Володимира путіна нарешті погодитися на припинення вогню", - наголосив Барро.

Нагадаємо, у понеділок Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном

 
