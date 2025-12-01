Макрон у Пекіні закликатиме Сі Цзіньпіна вплинути на рф для миру в Україні
Президент Франції Емманюель Макрон здійснить візит до Пекіна з середи по п’ятницю, під час якого планує закликати лідера Китаю Сі Цзіньпіна вплинути на росію задля припинення війни в Україні.
Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в ефірі France Culture.
Це буде вже четвертий державний візит Макрона до Китаю з моменту його приходу до влади у Франції.
"Ми розраховуємо на Китай, який, як і ми, є постійним членом Ради безпеки ООН, щоб він вплинув на росію і переконав Володимира путіна нарешті погодитися на припинення вогню", - наголосив Барро.
Нагадаємо, у понеділок Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном.