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ПОЛІТИКА

Макрон закликав вчених переїжджати до Франції на тлі скорочення фінансування науки у США

19 квітня 2025, 16:25
Макрон закликав вчених переїжджати до Франції на тлі скорочення фінансування науки у США
Фото: Укрінформ
Париж запустив платформу "Оберіть Францію для науки".

Французький президент Еммануель Макрон запросив вчених з усього світу приїжджати працювати до Франції та Європи загалом, поки адміністрація президента США Дональда Трампа скорочує фінансування університетів і науково-дослідних установ у Штатах.

Про це повідомляє Reuters.

Макрон не згадав безпосередньо США, де сотні вчених втратили роботу внаслідок скорочення фінансування досліджень на тлі ширшого конфлікту між Трампом і університетами Ліги плюща.

"Тут, у Франції, дослідження є пріоритетом, інновації - культурою, наука - безмежним горизонтом. Дослідники з усього світу, обирайте Францію, обирайте Європу", — написав Макрон у соцмережі X.

Париж запустив платформу “Оберіть Францію для науки”, якою керує Французьке національне дослідницьке агентство (ANR). Платформа дозволяє університетам та дослідницьким організаціям подавати заявки на співфінансування від уряду для прийняття дослідників.

"Франція прагне протистояти нападам на академічну свободу в усьому світі", - заявили в ANR, додавши, що “міжнародний контекст” створює умови для безпрецедентної хвилі мобільності серед дослідників у світі, і Франція має намір позиціонувати себе як гостинне місце для тих, хто бажає продовжувати свою роботу в Європі.

В адміністрації Трампа вказують на хвилю пропалестинських протестів у студмістечках як на обґрунтування своїх вимог до університетів. Однак серед деяких викладачів і студентів поширюється думка, що заходи тиску з боку Білого дому спрямовані на обмеження свободи слова, тоді як університети повинні бути місцем для свободи вираження поглядів і академічних думок.

Тиск на викладачів в американських університетах та загроза скорочення фінансування дали європейським політичним лідерам надію на отримання “інтелектуальної вигоди”. ЗМІ вже писали, що вчені почали покидати США, шукаючи роботу в інших країнах, зокрема, і в європейських. 

СШАФранціявченіЕмануель Макрон

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