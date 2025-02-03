Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Макрон запевняє, що Європі доведеться змусити себе поважати у разі нападу у сфері торгівлі

03 лютого 2025, 14:55
Макрон запевняє, що Європі доведеться змусити себе поважати у разі нападу у сфері торгівлі
Фото: novostipmr.com
Заяви Трампа тривожний дзвінок для Європи, вважає президент Франції.

Французький Президент Емманюель Макрон заявив, що Європі "доведеться змусити себе поважати", якщо її "атакують" у сфері торгівлі.

Про це він заявив на зустрічі глав держав і урядів Євросоюзу, присвячену питанням оборони, повідомляє телеканал BFMTV.

Якщо Європу "атакують" у сфері міжнародної торгівлі, то вона змушена буде себе поважати", заявив президент Франції через погрози Трампа щодо американських митних зборів на європейську продукцію.

"Якщо нас атакують з питань торгівлі, Європа, як сила, яка стоїть на своєму, повинна буде змусити себе поважати і, отже, реагувати", – додав Макрон. 

За його словами, нещодавні заяви США підштовхують Європу бути сильнішою та більш згуртованою.

"Так само, як COVID-19 та російська агресія в Україні стали тривожним дзвінком для Європи, те, що відбувається ... з вибором та заявами нової адміністрації президента Дональда Трампа, підштовхує ЄС бути більш згуртованим та більш активним у реагуванні на проблеми колективної безпеки", – констатував французький глава держави. 

Зранку понеділка Євросоюз застерігає Трампа від торговельної війни.

 

СШАЄвросоюзЕмманюель Макронторгівельна війна

Останні матеріали

Логіка руйнування США олігархами. Як їй протистояти – Тімоті Снайдер
Політика
Логіка руйнування США олігархами. Як їй протистояти – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 03 лютого 2025, 16:28
Перетворення на
Бізнес & Фінанси
Перетворення на "самотню Америку". Ціна, яку заплатить Америка за тарифи Трампа – Девід Фрум
Переклад iPress – 03 лютого 2025, 12:30
Невтішні новини. Адміністрація Трампа заговорила
Політика
Невтішні новини. Адміністрація Трампа заговорила "московськими" тезами – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 лютого 2025, 09:01
Війна росії проти Заходу вже триває. Її складові та наслідки – Олександр Данилюк
Політика
Війна росії проти Заходу вже триває. Її складові та наслідки – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 31 січня 2025, 08:25
Гарантії безпеки для України. Чи стримають росію європейські багатонаціональні сили? – Лоуренс Фрідман
Політика
Гарантії безпеки для України. Чи стримають росію європейські багатонаціональні сили? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 січня 2025, 23:35
Під загрозою Ялтинських угод. Трамп – імперець, який прагне знищити світовий порядок – Андреас Клут
Політика
Під загрозою Ялтинських угод. Трамп – імперець, який прагне знищити світовий порядок – Андреас Клут
Переклад iPress – 30 січня 2025, 12:34
Лінії життя: вузли та розриви. Інфраструктура та транспортні мережі під загрозою, але де відповідь? – Едвард Лукас
Політика
Лінії життя: вузли та розриви. Інфраструктура та транспортні мережі під загрозою, але де відповідь? – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 січня 2025, 08:47
Повідомлення з Давосу. Трамп – і симптом, і рушій нової геополітичної епохи – Фредерік Кемпе
Політика
Повідомлення з Давосу. Трамп – і симптом, і рушій нової геополітичної епохи – Фредерік Кемпе
Переклад iPress – 29 січня 2025, 16:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється