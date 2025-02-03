Макрон запевняє, що Європі доведеться змусити себе поважати у разі нападу у сфері торгівлі

Заяви Трампа тривожний дзвінок для Європи, вважає президент Франції.

Французький Президент Емманюель Макрон заявив, що Європі "доведеться змусити себе поважати", якщо її "атакують" у сфері торгівлі.

Про це він заявив на зустрічі глав держав і урядів Євросоюзу, присвячену питанням оборони, повідомляє телеканал BFMTV.

Якщо Європу "атакують" у сфері міжнародної торгівлі, то вона змушена буде себе поважати", заявив президент Франції через погрози Трампа щодо американських митних зборів на європейську продукцію.

"Якщо нас атакують з питань торгівлі, Європа, як сила, яка стоїть на своєму, повинна буде змусити себе поважати і, отже, реагувати", – додав Макрон.

За його словами, нещодавні заяви США підштовхують Європу бути сильнішою та більш згуртованою.

"Так само, як COVID-19 та російська агресія в Україні стали тривожним дзвінком для Європи, те, що відбувається ... з вибором та заявами нової адміністрації президента Дональда Трампа, підштовхує ЄС бути більш згуртованим та більш активним у реагуванні на проблеми колективної безпеки", – констатував французький глава держави.

Зранку понеділка Євросоюз застерігає Трампа від торговельної війни.