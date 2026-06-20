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Макрон заявив про нібито план Трампа і путіна щодо поділу українських територій у 2025 році

20 червня 2026, 14:19
Макрон заявив про нібито план Трампа і путіна щодо поділу українських територій у 2025 році
Європа втрутилася ультиматумом.

Дональд Трамп і Володимир путін планували масштабний розподіл територій України під час зустрічі двох лідерів в Анкориджі у серпні 2025 року.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон, його слова передає France 2.

За словами Макрона, угода передбачала передачу росії українських територій, причому кремль мав отримати навіть ті землі, які на той момент не контролював. "Що Трамп бачив, коли приїхав на саміт в Анкориджі? Він думав, що Україна програє, тому він хотів укласти швидкий мир. Менш як рік тому відбулася зустріч президента Трампа та президента путіна в Анкориджі, коли угода вже майже була на столі, в якій ішлося, що ми віддамо українську територію, яка навіть ще не була захоплена", – заявив французький президент.

За словами Макрона, ситуацію врятувало рішуче втручання Європи: в середині серпня 2025 року спеціальна делегація терміново вилетіла до США, де європейські лідери поставили ультиматум, назвавши таку угоду неможливою. "Цей шлях, насамперед і здебільшого перемога українців в їхніх можливостях та надійності. Президент Трамп побачив, що все, що йому казали, що українці програють, що вони не пройдуть зиму, це було неправдою", – наголосив Макрон.

За його словами, сьогодні позиція Трампа докорінно інша: стійкість ЗСУ та українського суспільства змусила американського президента переглянути свої погляди. "Зараз він бачить мужніх інноваційних людей, яких він поважає", – зазначив Макрон.

Президент Франції також наголосив, що європейці мають бути за столом переговорів між росією та Україною, оскільки інтереси ЄС безпосередньо пов'язані з тим, що відбувається в Україні, з огляду на надану підтримку, питання розширення та фінансову допомогу.

війнаВладімір ПутінДональд ТрампЕмануель Макрон

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