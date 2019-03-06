Максим Бурбак: Будь-які спроби поставити країну на коліна - закінчаться погано, - ВІДЕО
Максим Бурбак під час Погоджувальної ради наголосив, що "Народний фронт" докладе максимум зусиль, аби закон про функціонування державної мови був незмінним.
"Нагадаю, що серед авторів законопроекту про захист державної мови є наш колега з "Народного фронту" Микола Княжицький. І це саме його заслуга - під час голосування він отримав 278 голосів підтримки від народний депутатів. І ми зробимо все, щоб цей закон працював і був незмінним", - сказав Максим Бурбак.
"Ми ще раз наголошуємо: український народ не дозволить поховати здобутки, за які заплачено кров'ю тисяч українців. Позиція Президента Зеленського уже спровокувала політичну кризу в країні, яка матиме тривалі негативні наслідки. Не треба далі множити проблеми на рівному місці. Не треба сварити людей. Треба гуртувати суспільство для руху вперед", - наголосив керівник фракції.
Він підкреслив, що новобраному Президенту дісталась країна з сильною армією і зростанням економіки.
"Президент Зеленський прийшов до керма країни, яка має цілком притомні показники: четвертий рік іде зростання економіки, зростають доходи громадян, маємо сильну армію, нашу країну почали поважати в світі. І будь-які спроби поставити таку країну на коліна чи повести шляхом принизливої капітуляції закінчаться погано", - резюмував керівник фракції НФ.
"Наша позиція незмінна. Капітуляція не пройде. Крим і Донбас повернуться разом і на українських умовах. Росія має звільнити всіх полонених і відшкодувати Україні збитки, завдані війною. Це позиція "Народного фронту", - резюмував Максим Бурбак.
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