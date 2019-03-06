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Максим Бурбак: Будь-які спроби поставити країну на коліна - закінчаться погано, - ВІДЕО

"Нагадаю, що серед авторів законопроекту про захист державної мови є наш колега з "Народного фронту" Микола Княжицький. І це саме його заслуга - під час голосування він отримав 278 голосів підтримки від народний депутатів"
Фракція "Народний фронт" обурена заявами близького бізнес-оточення Президента щодо скасування мовних квот в медіапросторі та плани капітулювати перед Росією.
Максим Бурбак: Будь-які спроби поставити країну на коліна - закінчаться погано, - ВІДЕО Максим Бурбак. Фото: zn.ua

Максим Бурбак під час Погоджувальної ради наголосив, що "Народний фронт" докладе максимум зусиль, аби закон про функціонування державної мови був незмінним.

"Нагадаю, що серед авторів законопроекту про захист державної мови є наш колега з "Народного фронту" Микола Княжицький. І це саме його заслуга - під час голосування він отримав 278 голосів підтримки від народний депутатів. І ми зробимо все, щоб цей закон працював і був незмінним", - сказав Максим Бурбак.

"Ми ще раз наголошуємо: український народ не дозволить поховати здобутки, за які заплачено кров'ю тисяч українців. Позиція Президента Зеленського уже спровокувала політичну кризу в країні, яка матиме тривалі негативні наслідки. Не треба далі множити проблеми на рівному місці. Не треба сварити людей. Треба гуртувати суспільство для руху вперед", - наголосив керівник фракції.

Він підкреслив, що новобраному Президенту дісталась країна з сильною армією і зростанням економіки.

"Президент Зеленський прийшов до керма країни, яка має цілком притомні показники: четвертий рік іде зростання економіки, зростають доходи громадян, маємо сильну армію, нашу країну почали поважати в світі. І будь-які спроби поставити таку країну на коліна чи повести шляхом принизливої капітуляції закінчаться погано", - резюмував керівник фракції НФ.

"Наша позиція незмінна. Капітуляція не пройде. Крим і Донбас повернуться разом і на українських умовах. Росія має звільнити всіх полонених і відшкодувати Україні збитки, завдані війною. Це позиція "Народного фронту", - резюмував Максим Бурбак.  

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03 06 2019 12:54
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