Максимум 60 днів. В Україні ввели надзвичайний стан: що потрібно знати

Надзвичайний стан в Україні вирішили ввести на засіданні Радбезу 23 лютого. Максимальний термін дії НС в Україні становить 60 днів. Верховна рада підтримала запровадження НП 335 голосами.

Детальніше про те, які обмеження вводяться в разі надзвичайного стану - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Рада підтримала НС в Україні

Увечері у середу Рада зібралася на позачергове засідання, де розглянула указ президента щодо запровадження НС в Україні. Введення вказаного режиму підтримали 335 нардепів.

Так, уже опівночі 24 лютого в Україні почне діяти НС, яке триватиме 30 днів. При цьому, згідно із законом, НС можуть продовжити, але ще лише на 30 днів.

Надзвичайний стан вводиться по всій країні, крім Донецької та Луганської областей, де такий режим вже діє. При цьому обмеження, передбачені при НС, будуть вводитися лише у разі потреби. Прийматимуть рішення щодо запровадження якихось обмежень оперативні штаби на місцях.

Після запровадження НП в Україні посилиться охорона громадського порядку та об'єктів. Також можливе обмеження руху, огляд машин, а також перевірка документів на вулиці.

НС в Україні: Рада збирається на позачергове засідання

Парламент збирається на позачергове засідання, на якому планується розгляд указу президента Володимира Зеленського щодо надзвичайного стану. Згідно з текстом документа, який уже з'явився на сайті Ради, НС в Україні планують запровадити з півночі 24 лютого.

НС у Львові

Мер Львова Андрій Садовий вже анонсував низку обмежень, які будуть введені після запровадження НС. Він також додав, що для координації дій утворено оперативний обласний штаб.

Так, у Львові такі вимоги:

всім громадянам потрібно завжди мати при собі документи,

в’їзд/виїзд на територію міста та області буде контролюватись у посиленому режимі;

будь-який автомобіль можуть зупинити для перевірки документів та вмісту;

заборонено проводити масові заходи.



НС в Києві: що заборонять

Мер Києві Віталій Кличко вийшов з терміновим зверненням до киян, в якому пояснив, в яких умовах і правилах буде жити столиця при НС.

За словами Кличка, після введеня надзвичайного стану починають діяти оперативні штаби під головуванням голів ОДА чи КМДА. Зокрема, може бути посилений контроль виїзду чи в'їзду, також можливе обмеження руху транспорту та заборона мітингів.

"Комендантську годину не запроваджують до ухвалення окремого рішення", - пояснив він та додав, що усі рішення та заходи по впровадженню НС у Києві ухвалить оперативний штаб Києва, який збереться сьогодні після засідання Ради.

Коли в Україні запровадять НС

Верховна рада сьогодні ввечері збереться на позачергове засідання, на якому розглядатимуть питання запровадження НС по всій Україні. Орієнтовне засідання відбудеться о 17.00.

Як працюватимуть банки при НС

Як повідомили в Нацбанку, у разі запровадження НС в Україні, банківська система працюватиме у звичайному режимі.

"Всі платіжні системи, доступ до коштів, робота банків загалом продовжується у звичайному режимі", - повідомили в НБУ.

Де і коли вводять НС в Україні

Як повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данилов, надзвичайний стан вводиться по всій Україні, крім Донецької та Луганської областей. За словами Данилова, в цих областях з 2014 року діє окремий правовий режим (ООС і все керівництво знаходиться у військових, всі правові питання вирішені).

"Обговорювалося (на РНБО, - ред.) питання введення надзвичайного стану, рішення було прийнято, відповідно до закону, Верховна рада має це затвердити протягом 48 годин. Я сьогодні буду мати доповідь у ВР з цього питання", - пояснив він.

Терміни НС в Україні

За словами Данилова надзвичайний стан в Україні вводиться строком на 30 днів з можливістю продовження ще максимум на 30 днів.

Комендантська година

Відповідаючи на питання про те, чи буде вводитися в Україні комендантська година на час надзвичайного стану, Данилов заявив, що це буде залежати від ситуації.

Які обмеження

Данилов перерахував наступні обмеження, які можуть водитися при НС в Україні:

посилення охорони громадського порядку,

обмеження руху транспорту,

огляд транспорту,

перевірка документів.

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