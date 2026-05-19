Малайзія вимагає від Норвегії понад $250 млн компенсації через скасовану оборонну угоду

Міністр оборони Малайзії Мохамад Халед Нордін заявив, що Норвегії направлено офіційне повідомлення з вимогою компенсації на суму понад 1 мільярд ринггітів (251,76 мільйона доларів США) після того, як Осло раптово скасувало експортні дозволи на постачання морської ракетної системи, призначеної для малайзійських бойових кораблів.

Норвегія заявила, що відкликала окремі експортні ліцензії на конкретні оборонні технології для Малайзії через зміни у своїх правилах експортного контролю. Це рішення стало несподіванкою для Малайзії та спричинило дипломатичний конфлікт: прем’єр-міністр країни Анвар Ібрагім назвав дії Осло "односторонніми та неприйнятними".

Міністр оборони Мохамад Халед Нордін заявив, що уряд вимагатиме компенсації як прямих, так і непрямих витрат. За його словами, Малайзія вже сплатила близько 126 мільйонів євро або 95% вартості контракту за ракетні системи.Також Малайзія вимагатиме додаткового відшкодування для покриття витрат на демонтаж і заміну обладнання на кораблях, побудованих під норвезькі ракети, а також на перепідготовку персоналу.

Мохамад Халед заявив, що рішення Норвегії викликає питання щодо надійності міжнародних оборонних партнерів, особливо західних країн і членів НАТО. Оборонний підрозділ норвезької групи Kongsberg у 2018 році повідомив про укладення контракту на 124 мільйони євро з Королівським військово-морським флотом Малайзії на постачання ракет NSM для шести прибережних бойових кораблів.

Минулого тижня Мохамад Халед також заявив, що існувала ще одна угода про постачання цієї системи для двох інших військових кораблів.