Малюська розповів, як перевірити, чи має особа ознаки олігарха

Міністр юстиції України Денис Малюська нагадав, як перевірити, чи має певна особа ознаки олігарха.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба міністерства у Фейсбуці.

"Критерій у частині політики дуже-дуже простий і легко перевіряється. Насамперед це якщо особа займає якусь політичну посаду або має близьких родичів чи бізнес-партнерів на політичних посадах. Наступний критерій - власність медіа. Зараз кілька тисяч суб’єктів інформаційної діяльності, передовсім ідеться про телеканали, зобов’язані й публічно розкривають структуру власності - хто є їхніми власниками і кінцевими бенефіціарами. Заходимо на відповідний вебсайт, дивимося інформацію про структуру власності або запитуємо її у Нацради з телебачення і радіомовлення й дивимося, хто з таких потенційних кандидатів у олігархи офіційно є в структурі власності медіа. Структуру власності якоїсь компанії можна так само легко перевірити через Єдиний державний реєстр", - розповів Малюська.

Він додав, що так само можна подивитися декларації нардепів, який "обсяг фінансів у них є і чи дотягує він до лімітів, встановлених законом про олігархів".

"Так само можна подивитися компанії, якими вони володіють. Можна подивитися обороти цих компаній, активи - абсолютно все є онлайн. Тобто, роботу з перевірки і збирання інформації, хто олігарх, а хто ні, може зробити будь-яка зацікавлена особа. Наразі ж ті, хто має всі ознаки олігарха, має ще трохи більше 3 місяців для того, щоб за власною ініціативою позбутися принаймні однієї з них. Адже ключова мета закону про олігархів - не загнати їх у рамки обмежень, а спонукати добровільно відійти від зловживань своїм статусом", - зауважив міністр.

Як повідомлялося, 5 листопада Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Наступного дня документ був опублікований у газеті Верховної Ради "Голос України", після чого набув чинності.

Секретар РНБО Олексій Данілов анонсував на травень визначення перших олігархів та внесення їх у відповідний реєстр.

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