Марченко: Україна виконала 4 із 10 із структурних маяків Меморандуму з МВФ

Міністерство фінансів очікує до кінця цього року транш від МВФ у межах чинної програми Стенд-бай, за словами міністра Сергій Марченка, Україна вже виконали 4 структурні маяки програми із 10.

Про це Марченко заявив в інтерв'ю виданню "Мінфін", зазначає "Економічна правда".

"Є сподівання, що ми отримаємо кошти ще у 2020-му, принаймні ми робимо все для цього можливе", - розповів міністр.

За його словами, Україна вже виконала 4 структурні маяки програми, і виконання ще двох - на фінальній стадії.

"Ми вже виконали чотири із десяти структурних маяків Меморандуму з МВФ. Проведено роботу зі скорочення непрацюючих кредитів. Приміром, у вересні частка проблемних кредитів (NPL) у банківському секторі зменшилась з 48% до 45,6%. Нарешті запущено ринок газу для приватних споживачів, які тепер можуть самостійно обирати постачальника газу.

Також виконані завдання з реформування митниці і податкової - створені єдині юридичні особи, вдосконалено статут НАК "Нафтогаз" і внесені зміни в положення, яким регулювалися заробітні плати наглядових рад і правлінь державних компаній. Це, до речі, було одним із проблемних питань, і зараз воно знято (прийнято постанову КМУ від 26 жовтня 2020 року № 996 "Деякі питання оплати праці керівників, членів виконавчих органів та винагороди членів наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки")", - зазначив Марченко.

Він додав, що виконання ще двох структурних маяків фіналізуються.

Читайте також: Україна не встигає виконати вимогу МВФ про ліквідацію фіскальної служби