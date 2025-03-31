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Ле Пен визнали винною у розкраданні коштів ЄП і засудили до 4 років (оновлено)

31 березня 2025, 13:12
Ле Пен визнали винною у розкраданні коштів ЄП і засудили до 4 років (оновлено)
Фото:Reuters
Марін Ле Пен засудили до чотирьох років тюремного ув'язнення і заборонили обіймати топпосади.

Cуд Парижу визнав лідерку французької ультраправої партії Національне об'єднання Марін Ле Пен та ще вісьмох членів Європарламенту винними в розкраданні коштів блоку. 

Про це повідомляє газета The Guardian.

Видання пише, що вироки кожному обвинуваченому будуть повідомлені окремо.

Будь-який вердикт Ле Пен ставить її політичне майбутнє під питання, адже вирок лідерці ультраправих може призвести до її усунення від участі в президентських виборах 2027 року, що переверне політичне життя у Франції. 

Наразі відомо, що за даними слідства, кошти, виділені для оплати помічників Європарламенту, використовувалися для виплат співробітникам партії 4 роки.

Загалом лідерка французької ультраправої політсили витратила €2,9 млн.

І тепер Ле Пен може сісти до в’язниці на 10 років та може бути позбавлена ​​можливості балотуватися на виборах впродовж 5 років.

Нагадаємо, що вона є головною конкуренткою Макрона і веде проросійську політику.

 

ФранціяМарін Ле Пенсуд

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