Марін Ле Пен засудили до чотирьох років тюремного ув'язнення і заборонили обіймати топпосади.

Cуд Парижу визнав лідерку французької ультраправої партії Національне об'єднання Марін Ле Пен та ще вісьмох членів Європарламенту винними в розкраданні коштів блоку.

Про це повідомляє газета The Guardian.

Видання пише, що вироки кожному обвинуваченому будуть повідомлені окремо.

Будь-який вердикт Ле Пен ставить її політичне майбутнє під питання, адже вирок лідерці ультраправих може призвести до її усунення від участі в президентських виборах 2027 року, що переверне політичне життя у Франції.

Наразі відомо, що за даними слідства, кошти, виділені для оплати помічників Європарламенту, використовувалися для виплат співробітникам партії 4 роки.

Загалом лідерка французької ультраправої політсили витратила €2,9 млн.

І тепер Ле Пен може сісти до в’язниці на 10 років та може бути позбавлена ​​можливості балотуватися на виборах впродовж 5 років.

Нагадаємо, що вона є головною конкуренткою Макрона і веде проросійську політику.