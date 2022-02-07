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Маркетинговий рік завершився: в Мінекономіки сказали, яка агропродукція принесла найбільше коштів

За маркетинговий рік 2021/2022 Україна експортувала 61,52 мільйона тон зернових та олійних вартістю 22,2 мільярди доларів.
Маркетинговий рік завершився: в Мінекономіки сказали, яка агропродукція принесла найбільше коштів Фото:http://glavcom.ua/

Про це повідомив заступник міністра економіки України Тарас Качка.

Так, найбільше грошей принесли:

  • соняшникова олія - 4,3 млн тон, 5,8 млрд доларів
  • кукурудза - 23,54 млн тон, 5,8 млрд доларів
  • пшениця -18,7 млн тон, 4,8 млрд доларів 
  • ріпак - 2,7 млн тон, 1,7 млрд доларів
  • ячмінь - 5,74 млн тон, 1,3 млрд доларів

"Це попри 4 місяці заблокованих портів.І що я хочу побажати - щоб за маркетинговий рік 22/23 ми експортували стільки само", - резюмував він.

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02 07 2022 16:45
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