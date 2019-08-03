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Марш за права жінок у Харкові пройшов у супроводі контрмаршу націоналістів

"Фрайкор" виступає проти фемінізму
У Харкові на Сумській вулиці в п'ятницю провели Марш жіночої солідарності з нагоди Міжнародного жіночого дня.
Марш за права жінок у Харкові пройшов у супроводі контрмаршу націоналістів Фото: digests.nhub.news

Організатори до участі в заході заявили близько 300 осіб. Вони пройшли центром міста з гаслами "Місце жінки всюди", "Бунтуй, кохай, права не віддавай", "Не продавайся за квіти - завтра станеш біля плити", "Хлопців і дівчат гнітить патріархат", повідомляє UA: Харків.

"[Ми] зібралися заради солідарності і підтримки. Щоб разом сказати, що місце жінки - не тільки вдома або на кухні, але і в публічному просторі міста", - пояснила мету акції одна з організаторок Анна Шаригіна.

Перед колоною учасників Маршу жіночої солідарності зібралися представники націоналістичної організації "Фрайкор" з плакатами "Фемінізм - хвороба" і "Феменістка - не жінка".

Вони вигукували гасла на кшталт "Нації потрібні матері і діти" і "Краса. Жіночність. Материнство".

У коментарі журналістам представник організації Георгій Тарасенко заявив, що націоналісти виступають проти "фемінізму як дегенеративної ідеології".

Дві колони були розділені великою кількістю поліцейських.

Минулого року в Ужгороді праві активісти напали на учасників і учасниць Маршу за права жінок 8 березня.

Правозахисниця Віталіна Коваль повідомляє, що на Закарпатті прихильники націоналістичної організації "Карпатська Січ" переслідують учасників акції за права жінок, яка відбулася в Ужгороді 8 березня.

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08 03 2019 12:51
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