Марш за права жінок у Харкові пройшов у супроводі контрмаршу націоналістів
Організатори до участі в заході заявили близько 300 осіб. Вони пройшли центром міста з гаслами "Місце жінки всюди", "Бунтуй, кохай, права не віддавай", "Не продавайся за квіти - завтра станеш біля плити", "Хлопців і дівчат гнітить патріархат", повідомляє UA: Харків.
"[Ми] зібралися заради солідарності і підтримки. Щоб разом сказати, що місце жінки - не тільки вдома або на кухні, але і в публічному просторі міста", - пояснила мету акції одна з організаторок Анна Шаригіна.
Перед колоною учасників Маршу жіночої солідарності зібралися представники націоналістичної організації "Фрайкор" з плакатами "Фемінізм - хвороба" і "Феменістка - не жінка".
Вони вигукували гасла на кшталт "Нації потрібні матері і діти" і "Краса. Жіночність. Материнство".
У коментарі журналістам представник організації Георгій Тарасенко заявив, що націоналісти виступають проти "фемінізму як дегенеративної ідеології".
Дві колони були розділені великою кількістю поліцейських.
Минулого року в Ужгороді праві активісти напали на учасників і учасниць Маршу за права жінок 8 березня.
Правозахисниця Віталіна Коваль повідомляє, що на Закарпатті прихильники націоналістичної організації "Карпатська Січ" переслідують учасників акції за права жінок, яка відбулася в Ужгороді 8 березня.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює""Після року реабілітації я шукав роботу. Намагався повернутися до спокійного життя. Роботу складно було знайти, бо у багатьох роботодавців такі погляди, мовляв АТОшники отримували травми і тепер непередбачувані. До того ж, учасникам бойових дій потрібно щопівроку проходити реабілітацію, а такого брати на роботу не кожен захоче"
- Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print isn't dead"Мистецтво, архітектура, дизайн, живопис та навіть вино - усе має в собі естетичний присмак. Вишукано, легко та водночас фахово про це розповідає нове українськомовне видання [esthète] - чтиво для прихильників "чистого мистецтва"