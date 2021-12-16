Марсохід NASA Perseverance, схоже, знайшов найдавніші породи на місці приземлення на Червоній планеті

Марсохід NASA Perseverance ("Наполегливість") знайшов на місці приземлення в кратері Червоної планети, ймовірно, найдавніші породи.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на BBC.

Породи ровер знайшов на дні кратера Джезеро, куди він приземлився у лютому 2021 року. Кратер обрали для досліджень, тому що супутникові знімки свідчили, що впадина вкрита мулом та піском. Учені запідозрили, що раніше на цьому місці могло бути, наприклад, озеро з певними формами життя.

За словами вчених, зразки - вулканічного походження, ймовірно, виникли від древнього потоку лави. Дослідники кажуть, що, можливо, був час, коли кратер був заповнений магмою.

Зразки порід повернуться на Землю у наступному десятилітті, лише тоді науковці зможуть встановити точний вік породи. Поки ж фахівці припускають, що "Наполегливість" зібрав найдавніші породи з Марсу, які досліджували люди.

Марсохід NASA під назвою "Наполегливість" 18 лютого успішно приземлився на поверхню планети. Це вже п'ятий успішно запущений марсохід США - він продовжить геологічні дослідження своїх попередників.

Подорож "Наполегливості" до Червоної планети тривала понад 6 місяців. Автоматичну міжпланетну станцію "Марс-2020" сам марсохід та безпілотний вертоліт запустили з пускового майданчика на мисі Канаверал у Флориді ще 30 липня 2020 року.

На поверхні Марса апарат досліджуватиме ландшафт планети, оцінюватиме його природні ресурси та ризики для наступних місій. Ця програма триватиме два роки, хоча науковці сподіваються продовжити її термін.

Окрім того, під час роботи на поверхні "Наполегливість" також збере зразки ґрунту, щоб доставити їх на Землю. Науковці сподіваються з допомогою цього підтвердити чи спростувати наявність життя на планеті.

Нагадаємо, що Perseverance добув іще один зразок каменя на Марсі