MARUV: Я не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промо-акції політиків

Співачка MARUV, яка здобула перемогу в національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення" у 2019 році, розповіла, чому не підписала контракт з НСТУ.

"Сьогодні наша зустріч з НСТУ тривала близько семи годин, в результаті якої, ми так і не дійшли згоди двох сторін. За кілька годин до жеребкування мене попросили брати участь у Національному відборі на "Євробачення - 2019". Я погодилася і виграла, і з великою гордістю готова була представляти свою рідну країну - Україну на міжнародній пісенній арені", - пише співачка у Facebook.

"Як раніше я говорила, відмова від концертів в Росії не був для нас принциповим. Основні розбіжності викликали інші пункти договору, які, якщо я підпишу, стають для мене кабальними. Я - громадянка України, плачу податки і щиро люблю Україну. Але не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промо-акції наших політиків. Я - музикант, а не бита на політичній арені.

Я щиро дякую і ціную кожного, хто в мене вірив і голосував. І прошу вас прийняти цей факт і не йти на конфронтацію. Це даність сьогоднішнього дня. Я хочу дарувати свою творчість без цензури", - додала співачка.

Нагадаємо, що в НСТУ заявили, що не дійшли згоди з MARUV, тому співачка не представлятиме Україну на Євробаченні в Ізраїлі.