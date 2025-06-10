Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Маск намагався купити ракету в росії, але йому не повірили — заявив його батько в москві

10 червня 2025, 21:26
Маск намагався купити ракету в росії, але йому не повірили — заявив його батько в москві
росіяни не повірили, що мільярдер дійсно хоче купити у них ракету.

Голова компанії SpaceX Ілон Маск намагався купити в росії ракету, але йому її не продали.

Про це заявив батько мільярдера Еррол Маск під час виступу на "Форумі майбутнього 2050"у москві, який організовано головним ідеологом "русского мира" Олександром Дугіним.

За його словами, росіяни не повірили, що мільярдер дійсно хоче купити у них ракету. Також батько Ілона Маска похвалив російські ракети, назвавши їх "найкращими у світі".

"Він був у росії, намагався купити тут ракету. Як ми всі знаємо, тут роблять найкращі ракети. Вони йому ракету не продали. Подумали, що він жартує", - сказав Еррол Маск.

Батько мільярдера зазначив, що цей випадок стався ще у 2002 році, незадовго до заснування SpaceX. Еррол Маск додав, що після спроби купити ракету в Росії він, його син і ще кілька людей стали займатися будівництвом власної ракети в Каліфорнії.

Раніше Еррол Маск, батько мільярдера Ілона Маска, прибув до москви. Там він під час розмови з російськими пропагандистами розкритикував сина за суперечку з президентом США Дональдом Трампом.

Еррол Маск також заявив, що впевнений у тому, що його син хоче дотримуватися принципу не давати демократам "реалізовувати їхні дурні ідеї".

Ілон МаскракетаЕррол Маск

Останні матеріали

Як знижуються залізничні перевезення та падає експорт росії. І про нові розробки зброї України та союзників – Дональд Гілл
Як знижуються залізничні перевезення та падає експорт росії. І про нові розробки зброї України та союзників – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 червня 2025, 14:12
За прикладом України. Тайвань готує
Політика
За прикладом України. Тайвань готує "стіну дронів" проти Китаю – Мік Раян
Переклад iPress – 10 червня 2025, 12:49
Повітряна війна загострюється. Ефективні удари ЗСУ завдяки пробитим коридорам ППО – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Повітряна війна загострюється. Ефективні удари ЗСУ завдяки пробитим коридорам ППО – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 червня 2025, 07:14
Як Китай шпигує за росією. Секретний документ ФСБ – New York Times
Політика
Як Китай шпигує за росією. Секретний документ ФСБ – New York Times
Переклад iPress – 09 червня 2025, 16:36
Трамп проти Маска. Переможцем може стати алхімік MAGA Джей Ді Венс – The Times
Політика
Трамп проти Маска. Переможцем може стати алхімік MAGA Джей Ді Венс – The Times
Переклад iPress – 09 червня 2025, 12:39
Коротко про війну. Адміністрація Трампа боїться ескалації більше, ніж Байден – Філліпс О'Брайен
Політика
Коротко про війну. Адміністрація Трампа боїться ескалації більше, ніж Байден – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 червня 2025, 22:59
Виполювання тероризму. Як 22-річний садівник запобігатиме тероризму у США
Політика
Виполювання тероризму. Як 22-річний садівник запобігатиме тероризму у США
Переклад iPress – 06 червня 2025, 12:22
Європейська підтримка України залишається незмінною. А Німеччина посилює її – Мінна Аландер
Політика
Європейська підтримка України залишається незмінною. А Німеччина посилює її – Мінна Аландер
Переклад iPress – 06 червня 2025, 10:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється