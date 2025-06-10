Маск намагався купити ракету в росії, але йому не повірили — заявив його батько в москві

росіяни не повірили, що мільярдер дійсно хоче купити у них ракету.

Голова компанії SpaceX Ілон Маск намагався купити в росії ракету, але йому її не продали.

Про це заявив батько мільярдера Еррол Маск під час виступу на "Форумі майбутнього 2050"у москві, який організовано головним ідеологом "русского мира" Олександром Дугіним.

За його словами, росіяни не повірили, що мільярдер дійсно хоче купити у них ракету. Також батько Ілона Маска похвалив російські ракети, назвавши їх "найкращими у світі".

"Він був у росії, намагався купити тут ракету. Як ми всі знаємо, тут роблять найкращі ракети. Вони йому ракету не продали. Подумали, що він жартує", - сказав Еррол Маск.

Батько мільярдера зазначив, що цей випадок стався ще у 2002 році, незадовго до заснування SpaceX. Еррол Маск додав, що після спроби купити ракету в Росії він, його син і ще кілька людей стали займатися будівництвом власної ракети в Каліфорнії.

Раніше Еррол Маск, батько мільярдера Ілона Маска, прибув до москви. Там він під час розмови з російськими пропагандистами розкритикував сина за суперечку з президентом США Дональдом Трампом.

Еррол Маск також заявив, що впевнений у тому, що його син хоче дотримуватися принципу не давати демократам "реалізовувати їхні дурні ідеї".