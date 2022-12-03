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ПОЛІТИКА

Маск злив листи колишнього керівництва Twitter, які стосуються блокування компромату на Джо Байдена та його сина

03 грудня 2022, 21:44
Маск злив листи колишнього керівництва Twitter, які стосуються блокування компромату на Джо Байдена та його сина
Фото: з вільних джерел
Власник Twitter Ілон Маск, ймовірно, злив листування колишнього керівництва компанії, яке стосувалося блокування в соцмережі компромату на президента Джо Байдена і його сина.
Про це йдеться у статті видання New York Post.
 
Наприкінці листопада Маск анонсував публікацію файлів щодо Twitter, про які повинен знати широкий загал. Уже 2 грудня журналіст Rolling Stone і друг Маска Метт Тайбі розповів на своїй сторінці про зміст декількох листів колишнього керівництва компанії та оприлюднив кілька скриншотів цих листів. Маск на це сьогодні, 3 грудня, написав: "Ось воно, поїхали!".
 
З листів топменеджерів Twitter за жовтень 2020 року випливає, що соцмережа на прохання представників Демократичної партії США обмежувала розповсюдження негативної інформації про Байденів зі статті навіть в особистих повідомленнях користувачів.
 
Користувачам Twitter це пояснював правилом про недопустимість розповсюдження інформації, добутої хакерами. Віцепрезидент компанії Джим Бейкер розумів, що це пояснення досить хитке. Тодішній гендиректор Джек Дорсі довгий час навіть не знав про блокування цієї інформації, проте згодом назвав блокування неприйнятним.
 
Представники Республіканської партії бачили це блокування, зверталися до керівництва Twitter і звинувачували соцмережу в цензурі. Тоді у 2020 році під час президентських виборів Дональд Трамп активно використовував статтю New York Post у своїй кампанії проти Байдена.
 
Про що стаття?
Стаття New York Post була опублікована незадовго до президентських виборів 2020 року. Вона ґрунтувалася на даних з ноутбука сина Байдена Хантера, який той нібито забув забрати з ремонту. Дані отримав власник майстерні і передав їх партнерам Трампа та ФБР. Файли містили інформацію про ймовірну участь Хантера в корупційних схемах в Україні, коли він був членом ради директорів нафтогазової компанії Burisma Holdings. Джо Байден фігурував у цій історії як людина, яка добилася звільнення тодішнього генпрокурора України Віктора Шокіна, коли той у 2015 році займався розслідуванням діяльності Burisma.
 
Демократи всі звинувачення відкидали. Подальше вивчення файлів з ноутбука журналістами NBC показало, що принаймні частина їх справжні, проте достеменних доказів причетності Джо Байден до звільнення Шокіна не виявили.
TwitterІлон МасккомпроматДжо Байден

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