Маск повідомив про погрози вбивством своїй команді після скорочення працівників у держапараті США

Його реформи викликали скандал.

Мільярдер і радник президента США Дональда Трампа Ілон Маск заявив, що члени його команди, відповідальної за скорочення працівників у держапараті, щодня отримують погрози вбивством.

Про це він повідомив під час засідання уряду в Білому домі, пише Reuters.

Маск очолює Департамент урядової ефективності (DOGE), створений за підтримки Трампа для оптимізації роботи державного апарату. В рамках заходів економії представники DOGE провели перегляд витрат у низці урядових установ, зокрема у Державному департаменті, Міністерстві охорони здоров'я та підрозділах Міністерства фінансів. Внаслідок цього десятки тисяч держслужбовців були відсторонені або звільнені, а тисячі державних контрактів та грантів – скасовані.

Раніше федеральний суд зобов’язав уряд відновити діяльність Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яке було закрите з ініціативи DOGE. У постанові суду зазначено, що рішення про припинення роботи агентства "імовірно, порушило Конституцію Сполучених Штатів кількома способами".

Раніше повідомлялось, що Італія заморозила перемовини зі SpaceX через скандальні заяви Маска.