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Маск пожертвував $5,7 мільярда на благодійність

Гендиректор Tesla Ілон Маск минулого року пожертвував акцій компанії на суму в 5,7 мільярда доларів США на благодійність.
Маск пожертвував $5,7 мільярда на благодійність Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на звіт, який Маск подав до Комісії з цінних паперів і бірж США.
 
У звіті не вказано, хто саме став власником цих 5 000 044 акцій Tesla, які Маск пожертвував впродовж понад одного тижня у листопаді минулого року.
 
Сам Маск відмовився коментувати новину.
 
Зазначається, що пожертвування акцій було зроблено під час серії продажів акцій Маском, який загалом продав акції Tesla на суму понад 16 мільярдів доларів за останні два місяці 2021 року.
 
Гендиректор Tesla також минулого року конвертував приблизно 22,9 мільйона опціонів в акції.
 
За даними журналу Chronicle of Philanthropy, за підсумками минулого року тільки філантропи Білл і Мелінда Френч Гейтс пожертвували більше ніж Маск, а саме, близько 15 млрд доларів США.
 
У 2012 році сам Маск зобов’язався пожертвувати більшу частину свого багатства на благодійність.
 
Як повідомляв Укрінформ, у компанії Tesla Ілона Маска повідомили, що її чистий прибуток за минулий рік склав рекордні 5,5 млрд доларів США.
 
 
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15 02 2022 12:43
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