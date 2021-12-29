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Маск продав ще майже мільйон акцій Tesla

Підприємець та винахідник Ілон Маск знову скоротив свою частку в компанії Tesla, продавши акції на суму $1,02 мільярда.
Маск продав ще майже мільйон акцій Tesla Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє CNBC. 
 
Він реалізував опціони на покупку близько 1,6 млн акцій Tesla за ціною $6,24 за акцію, продавши 934 090 акцій вартістю близько $1,02 млрд.
 
Як повідомлялося, 8 листопада Маск запустив опитування у Твіттері, пообіцявши продати 10% акцій Tesla, які йому належать, якщо це підтримає більшість учасників опитування. На той момент підприємцю належало 17% акцій Tesla, або близько 170,5 млн. Вартість його частки оцінювалася більш як $200 млрд, а 10% від неї - майже $21 млрд. Після опитування Маск продав частину акцій компанії на суму 5 мільярдів доларів. 
 
Маск є найбагатшою людиною у світі, а його капітал становить понад 300 мільярдів доларів. Минулого місяця Tesla стала шостою компанією в історії США, капіталізація якої становила один трильйон доларів. Швидше за неї позначку досягла лише одна компанія – Facebook.
 
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29 12 2021 13:56
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