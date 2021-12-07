ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИЗасновник Tesla та SpaceX Ілон Маск і мільярдер Джефф Безос привітали власника компанії Virgin Galactic Річарда Бренсона з успішним польотом у космос.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Маск привітав Бренсона з прекрасним польотом, а Безос чекає на "вступ до клубу"
Вітаю, прекрасний політ!
Фото: Ukrinform
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пости Маска і Безоса у соцмережах.
"Вітаю, прекрасний політ!" - написав Ілон Маск у Твіттері.
Безос привітав Бренсона та його команду в Інстаграмі, додавши, що з нетерпінням чекає, коли зможе "вступити в клуб".
Відомо, що Безос є основним конкурентом Бренсона в суборбітальному космічному туризмі. Раніше його компанія Blue Origin заявила, що 20 липня здійснить перший запуск ракети з людьми на борту ракетно-капсульної системи New Shepard.
Оскільки Бренсон 11 липня успішно злітав у космос і приземлився на своєму космольоті, то таким чином, власник Virgin Galactic обійшов Безоса у першості польоту.
Як повідомлялося, Бренсон 11 липня успішно злітав у космос і приземлився на своєму космольоті.
Ракетоплан VSS Unity на висоту близько 15-20 кілометрів доправив літак-носій. Потім ракета вивела екіпаж на суборбітальну висоту близько 80 км, яку вчені вважають кордоном між атмосферою і космосом.
Протягом кількох хвилин екіпаж ракети перебував у стані невагомості. Після цього ракета почала поступово опускатися і приземлилася.
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