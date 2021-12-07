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Маск привітав Бренсона з прекрасним польотом, а Безос чекає на "вступ до клубу"

Вітаю, прекрасний політ!
Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск і мільярдер Джефф Безос привітали власника компанії Virgin Galactic Річарда Бренсона з успішним польотом у космос.
Маск привітав Бренсона з прекрасним польотом, а Безос чекає на "вступ до клубу" Фото: Ukrinform
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пости Маска і Безоса у соцмережах.
 
"Вітаю, прекрасний політ!" - написав Ілон Маск у Твіттері.
 
Безос привітав Бренсона та його команду в Інстаграмі, додавши, що з нетерпінням чекає, коли зможе "вступити в клуб".
 
Відомо, що Безос є основним конкурентом Бренсона в суборбітальному космічному туризмі. Раніше його компанія Blue Origin заявила, що 20 липня здійснить перший запуск ракети з людьми на борту ракетно-капсульної системи New Shepard.
 
Оскільки Бренсон 11 липня успішно злітав у космос і приземлився на своєму космольоті, то таким чином, власник Virgin Galactic обійшов Безоса у першості польоту.
 
 
Ракетоплан VSS Unity на висоту близько 15-20 кілометрів доправив літак-носій. Потім ракета вивела екіпаж на суборбітальну висоту близько 80 км, яку вчені вважають кордоном між атмосферою і космосом.
 
Протягом кількох хвилин екіпаж ракети перебував у стані невагомості. Після цього ракета почала поступово опускатися і приземлилася.
 
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12 07 2021 15:43
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