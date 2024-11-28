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Маск відреагував на інформацію про заклики США знизити мобілізаційний вік в Україні

28 листопада 2024, 16:09
Маск відреагував на інформацію про заклики США знизити мобілізаційний вік в Україні
Фото: БелТА
Мобілізаційний резерв України на сьогодні становить 3,7 млн людей

Мільярдер Ілон Маск, який, імовірно, отримає посаду в адміністрації нового президента США Дональда Трампа, розкритикував інформацію про заклики Вашингтона до України щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років, опубліковану учора, 27 листопада.

Про це Маск написав у соцмережі Х, коментуючи допис одного з користувачів зі скриншотом публікації Associated Press, яке писало про такі заклики.

"Скільки ще людей має загинути?" – написав коротко він. 

Нагадаємо, 27 листопада агентства Reuters та Associated Press з посиланням на американських високопосадовців писали, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена закликає Україну переглянути мобілізаційне законодавство з метою призову до армії людей з 18 років і швидкого збільшення чисельності збройних сил.

СШАвійна в Україніросія окупанти

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