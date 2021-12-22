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Маск виконав обіцянку і продав 10% свого пакету акцій Tesla

У вівторок Маск продав ще 583 611 акцій
Підприємець і винахідник Ілон Маск заявив, що продав "достатньо акцій" компанії Tesla, щоб досягти обіцяної мети - реалізації 10% свого пакета.
Маск виконав обіцянку і продав 10% свого пакету акцій Tesla Фото: з вільних джерел

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

"Я продав достатньо акцій, щоб дійти до 10% мети з урахуванням реалізації опціонів, і тут я намагався бути гранично точним", - сказав він в інтерв’ю сайту Babylon Bee.

У вівторок Маск продав ще 583 611 акцій. Загалом, починаючи з 8 листопада, американський мільярдер продав 13,5 мільйона акцій. З них 8,06 млн було продано для сплати податків, пов'язаних із виконанням його опціонів, термін дії яких спливає у 2022 році.

Маск написав у неділю у Твіттері, що цього року він заплатить понад $11 млрд податків. Також він звинуватив Каліфорнію в надмірному оподаткуванні.

Нагадаємо, що Маск продав акцій Tesla ще на 960 мільйонів доларів

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22 12 2021 13:34
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