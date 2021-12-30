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Маск заперечив, що його супутники витісняють конкурентів

Коментар Маска став відповіддю на заяву голови Європейського космічного агентства Йозефа Ашбахера про те, що Маск "створює правила" для нової космічної комерції
Ілон Маск відповів на критику про те, що супутники його проєкту Starlink займають занадто багато місця в космосі, і заявив, що на орбітах навколо Землі вистачить місця для "десятків мільярдів" супутників.
Маск заперечив, що його супутники витісняють конкурентів Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Маска, цитує "Financial Times"

"Космос просто надзвичайно величезний, а супутники дуже крихітні. Це не та ситуація, коли ми якимсь чином блокуємо інших".

 Коментар Маска став відповіддю на заяву голови Європейського космічного агентства Йозефа Ашбахера про те, що Маск "створює правила" для нової космічної комерції.

SpaceX, приватна космічна компанія Маска, запустила майже 2 000 супутників для своєї мережі широкосмугового зв’язку Starlink і планує створити ще десятки тисяч.

Маск порівняв кількість супутників на навколоземній орбіті Землі з 2 мільярдами автомобілів і вантажівок на Землі.

За його словами, кожна орбітальна "оболонка" навколо Землі більша за поверхню планети, і це дозволяє кожні 10 метрів розміщувати космічні апарати.

Нагадаємо, що  Китай звинуватив США у загрозі своїй космічній станції через супутник SpaceX

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30 12 2021 14:28
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