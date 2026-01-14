Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Маск зробив безкоштовним Starlink в Ірані на тлі протестів та відсутності інтернету в країні – Bloomberg

14 січня 2026, 11:55
Маск зробив безкоштовним Starlink в Ірані на тлі протестів та відсутності інтернету в країні – Bloomberg
Фото: Укрінформ
Тепер люди, які мають приймачі, можуть користуватися послугою безплатно.
Американська компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска скасувала абонентську плату за інтернет-сервіс Starlink в Ірані на тлі масштабних протестів у країні.
 
Про це повідомило Bloomberg.
 
В Ірані вже п'ять днів триває загальнонаціональне вимкнення інтернету, мільйони людей позбавлені доступу до онлайн-послуг, пише ЗМІ.  4 січня Starlink повідомив, що забезпечить безплатний інтернет для жителів Венесуели до 3 лютого. 
 
Як зазначає агентство, приймачі Starlink у країні заборонені, однак значну їх кількість завезли контрабандою. За даними ЗМІ, в Ірані доступно понад 50 тис. таких пристроїв.
 
Тепер люди, які мають приймачі, можуть користуватися послугою безплатно. Особа, знайома з діяльністю Starlink, підтвердила ЗМІ надання безплатного супутникового зв'язку.
 
SpaceX не відповів на запит про коментар.11 січня президент США Дональд Трамп повідомляв, що хоче попросити Маска допомогти у відновленні зв'язку в Ірані.

 

starlinkвійна в Україніросія окупанти

