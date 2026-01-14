Маск зробив безкоштовним Starlink в Ірані на тлі протестів та відсутності інтернету в країні – Bloomberg

Американська компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска скасувала абонентську плату за інтернет-сервіс Starlink в Ірані на тлі масштабних протестів у країні.

В Ірані вже п'ять днів триває загальнонаціональне вимкнення інтернету, мільйони людей позбавлені доступу до онлайн-послуг, пише ЗМІ. 4 січня Starlink повідомив, що забезпечить безплатний інтернет для жителів Венесуели до 3 лютого.

Як зазначає агентство, приймачі Starlink у країні заборонені, однак значну їх кількість завезли контрабандою. За даними ЗМІ, в Ірані доступно понад 50 тис. таких пристроїв.

Тепер люди, які мають приймачі, можуть користуватися послугою безплатно. Особа, знайома з діяльністю Starlink, підтвердила ЗМІ надання безплатного супутникового зв'язку.

SpaceX не відповів на запит про коментар.11 січня президент США Дональд Трамп повідомляв, що хоче попросити Маска допомогти у відновленні зв'язку в Ірані.