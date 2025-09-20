Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Масована нічна атака рф: загиблі та десятки поранених на Дніпропетровщині, руйнування в кількох регіонах

20 вересня 2025, 09:18
джерело t.me/dnipropetrovskaODA
В Дніпрі влучили ракетою по багатоповерхівці, а в Павлограді поцілили у підприємство.

У ніч проти суботи, 20 вересня, російські окупанти вчергове атакували Україну ударними дронами і ракетами. Вибухи лунали в кількох регіонах.

Про наслідки обстрілів звітують в обласних військових адміністраціях і ДСНС.

Найбільше постраждала Дніпропетровщина — там загинула одна людина, ще 26 зазнали поранень. У Дніпрі та районі понівечені багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди, гаражі. Виникли пожежі. У Павлограді пошкоджене підприємство.

Про жертву російської атаки цієї ночі повідомили і на Хмельниччині. У Дунаєвецькій громаді під час гасіння пожежі одного з будинків виявили тіло загиблого 46-річного чоловіка.

Двоє місцевих мешканців звернулися по медичну допомогу. У регіоні зруйновано два будинки, пошкоджено близько 20 житлових споруд.

Наслідки ворожої атаки фіксують і в Київській області. У Бориспільському, Обухівському та Бучанському районах пошкоджені гаражі, приватні будинки, автівки.

Миколаївщину ворог обстріляв балістикою та ударними БпЛА. Під атакою була промислова інфраструктура Миколаєва, ферма в Снігурівській громаді, приватні будинки та цивільні автівки.

Внаслідок атаки рф на Одещині зайнялося складське приміщення фермерського господарства, зруйнований склад будівлі із сільськогосподарською технікою.

війнаДніпроатаказагибліросія окупанти

