Масований удар по Київщині: Зеленський закликав терміново передати Україні ракети-перехоплювачі

Основними цілями стали складські приміщення цивільних підприємств.

У ніч на 5 серпня росія завдала масованого комбінованого удару по Київській області. Загинули щонайменше 17 людей, понад 40 отримали поранення.

Президент Зеленський повідомив, що в ході атаки рф застосувала 24 балістичні ракети, 4 "Циркони/Онікси" та 115 дронів, значна частина з яких реактивні. Основними цілями стали складські приміщення цивільних підприємств, інфраструктура, залізнична станція. Під ударом опинились пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів та цивільна логістика.

"Перехоплювачі балістики – те, що могло б зберегти життя загиблих сьогодні. Дуже важливо, щоб партнери усвідомлювали, що затримки з їх постачанням або неготовність передавати антибалістику призводить саме до таких жахливих жертв і руйнувань", – підкреслив він. Зеленський також закликав до нових санкційних кроків від G7 та ЄС, зазначивши, що "значна частина російських виробництв балістики досі не під санкціями".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга своєю чергою написав, що "російські удари не мають відпусток, тож не може бути пауз у підтримці України та тиску на агресора". Він також наголосив, що "додаткові жорсткі санкції є критичними та невідкладними" і застеріг від "будь-якого хибного морального прирівнювання агресора та держави, що захищається".