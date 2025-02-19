Оновлено: Масований удар по Одесі: понад 250 тисяч жителів міста без світла та опалення

За останніми даними, суттєво пошкоджені дитяча поліклініка та дитячий садок

Увечері 18 лютого російські війська завдали масованого удару по Одесі. Внаслідок атаки значна частина міста залишилася без електро-, водо- та теплопостачання, пошкоджено об’єкти соціальної інфраструктури.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов

"Внаслідок масованого ворожого удару по густонаселеному району міста відсутнє електро-, водо- та теплопостачання у значній частині будинків. Без тепла залишилися лікарні, поліклініки та об’єкти соціальної інфраструктури", ідеться у повідомленні.

Мер повідомив про розгортання оперативного штабу, який займається оцінкою наслідків та відновленням комунальних послуг.

Він зазначив, що разом зі спеціалістами триває робота з усунення аварійних ситуацій та надання допомоги постраждалим.

За інформацією мера,станом на 05.05 ранку, внаслідок російської атаки без світла і опалення залишилися 14 шкіл, 13 дитячих садочків та великий мікрорайон житлової забудови – понад 500 будинків. "Один із найбільших районів нашого міста – понад 250 тисяч мешканців – залишився без опалення та світла. Вже зараз ми розуміємо, що ситуація з теплопостачанням дуже складна, тому приймаємо рішення про спуск води, щоб уникнути розмерзання системи та не допустити погіршення ситуації. Скасовуємо навчання у школах і відвідування дитячих садків у Київському районі", ідеться у повідомленні. За останніми даними, суттєво пошкоджені дитяча поліклініка та дитячий садок. Відомо про одного постраждалого, якому надають допомогу в лікарні.

Станом на 8.30 голова Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram повідомив, що кількість поранених зросла до чотирьох осіб.

"Постраждало 4 особи, серед них одна дитина. Всі госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості", - повідомив Кіпер.