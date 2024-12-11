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ПОЛІТИКА

Масштабні вибухи та пожежі в Брянську і Таганрозі: уражено стратегічні об'єкти окупантів

11 грудня 2024, 09:23
Масштабні вибухи та пожежі в Брянську і Таганрозі: уражено стратегічні об'єкти окупантів
джерело x.com/dedzaebal
Згоріло кілька тепловозів.

У Брянську, 5 грудня, в залізничному депо спалахнула пожежа, внаслідок якої згоріли два магістральні тепловози.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України. Вони забезпечували логістику російських окупантів.

"Процес загадкового знищення або виведення з ладу об’єктів, які використовуються державою-агресором у геноцидній війні проти України, не припиняється. ГУР МО України нагадує, що за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата", – додали в ГУР.

у Брянську пізно ввечері пролунали вибухи. А після цього спалахнула пожежа на нафтобазі «Транснефті».За даним місцевих жителів, було чути від шести до 10 вибухів над Фокинським районом Брянська. В мережі оприлюднили кадри пожежі на брянській нафтобазі. На кадрах видно момент вибуху та потужне полум'я, яке здіймається в небо.

Також під ударом опинився Таганрозький авіаційно-науково-технічний комплекс імені Берієва. Там сталася пожежа і нібито є п'ятеро загиблих. Об'єкт знаходиться на відстані близько 150 кілометрів від лінії фронту.

Тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсарь визнав факт ракетної атаки і заявив, що ушкоджень зазнало промислове підприємство, згоріло 14 автомобілів на парковці, проте ніхто не постраждав.

Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва ‒ російське виробниче підприємство в галузі авіації. Займається виробництвом вертольотів, літаків та інших літальних апаратів. Головною випробувальною базою підприємства є аеродром Таганрог-Південний.

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