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Матчі Світоліної та Завацької увійшли до списку найдовших 2021 року

Еліна Світоліна перемогла Лауру Зігемунд у стартовому поєдинку Олімпіади за 3 години 6 хвилин, а Катаріна Завацька поступилася у першому колі турніру WTA у Санкт-Петербурзі Анастасії Гасановій за 3 години 4 хвилини
2021 року в жіночій сітці офіційних тенісних турнірів пройшло 42 матчі, які тривали 3 години та довше.
Матчі Світоліної та Завацької увійшли до списку найдовших 2021 року Фото: ftu.org.
Як повідомляє BTU, до цього списку потрапили дві зустрічі за участю українок, передає Укрінформ. 
 
Еліна Світоліна перемогла Лауру Зігемунд у стартовому поєдинку Олімпіади за 3 години 6 хвилин, а Катаріна Завацька поступилася у першому колі турніру WTA у Санкт-Петербурзі Анастасії Гасановій за 3 години 4 хвилини.
 
ТОП-5 найтриваліших матчів сезону-2021 у WTA-турі:
 
1. Крістіна Кучова - Катерина Горгодзе - 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:6 (7:3). 3 години 55 хвилин. Гдиня, 1/4 фіналу
 
2. Мартіна Тревізан - Марі Боузкова - 6:4, 6:7 (8:10), 6:4. 3.52. Індіан-Веллс. 1-е коло
 
3. Сара Соррібес-Тормо - Каміла Джорджі - 7:6 (7:4), 6:7 (7:9), 7:5. 3.51. Рим. 1-е коло
 
4. Елізе Мертенс - Ребекка Петерсон - 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:5). 3.40. US Open. 1-е коло
 
5. Ребека Масарова - Ана Богдан - 6:7 (9:11), 7:6 (7:2), 7:6 (9:7). US Open. 1-е коло.
 
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21 12 2021 13:52
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