Матчі Світоліної та Завацької увійшли до списку найдовших 2021 року Еліна Світоліна перемогла Лауру Зігемунд у стартовому поєдинку Олімпіади за 3 години 6 хвилин, а Катаріна Завацька поступилася у першому колі турніру WTA у Санкт-Петербурзі Анастасії Гасановій за 3 години 4 хвилини

2021 року в жіночій сітці офіційних тенісних турнірів пройшло 42 матчі, які тривали 3 години та довше.

Фото: ftu.org.

Як повідомляє BTU, до цього списку потрапили дві зустрічі за участю українок, передає Укрінформ. Еліна Світоліна перемогла Лауру Зігемунд у стартовому поєдинку Олімпіади за 3 години 6 хвилин, а Катаріна Завацька поступилася у першому колі турніру WTA у Санкт-Петербурзі Анастасії Гасановій за 3 години 4 хвилини. ТОП-5 найтриваліших матчів сезону-2021 у WTA-турі: 1. Крістіна Кучова - Катерина Горгодзе - 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:6 (7:3). 3 години 55 хвилин. Гдиня, 1/4 фіналу 2. Мартіна Тревізан - Марі Боузкова - 6:4, 6:7 (8:10), 6:4. 3.52. Індіан-Веллс. 1-е коло 3. Сара Соррібес-Тормо - Каміла Джорджі - 7:6 (7:4), 6:7 (7:9), 7:5. 3.51. Рим. 1-е коло 4. Елізе Мертенс - Ребекка Петерсон - 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:5). 3.40. US Open. 1-е коло 5. Ребека Масарова - Ана Богдан - 6:7 (9:11), 7:6 (7:2), 7:6 (9:7). US Open. 1-е коло. Читайте також: Світоліна посідає 15 місце у рейтингу WTA

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