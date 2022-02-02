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МАУ відновить польоти за 15 маршрутами

З червня відновлюються рейси: з Києва до Ніцци, Брюсселя, Гельсінкі, Копенгагену, Стокгольма та інших міст
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" у рамках літнього сезону 2022 року відновлює низку міжнародних маршрутів з Києва, по одному – з Одеси та Львова, а також запускає нові рейси.
МАУ відновить польоти за 15 маршрутами Фото: РБК-Україна

Про це йдеться в повідомленні компанії, повідомляє Економічна правда.

Зокрема, з червня відновлюються рейси: з Києва до Ніцци, Брюсселя, Гельсінкі, Копенгагену, Стокгольма, Варшави, Відня, Нью-Йорка, Торонто, Венеції, Дюссельдорфа, Цюріха та Будапешту; з Одеси - до Вільнюса; зі Львова до Тель-Авіва.

Окрім відновлення оригінальної мережі маршрутів, з червня 2022 року МАУ має намір розпочати польоти за новими напрямами з Києва до Аліканте та Осло.

Починаючи з 1 червня авіакомпанія готується до рестарту регулярних рейсів до Торонто (щосереди та щосуботи), з 2 червня - до Нью-Йорка (щопонеділка, щочетверга, щоп’ятниці та щонеділі).

Також з червня поточного року МАУ збільшить кількість регулярних рейсів між Києвом та Делі. Починаючи з 1 червня 2022 року рейси будуть виконуватися п’ять разів на тиждень на далекомагістральних літаках Boeing 777-200ER (Київ-Делі - щоденно, окрім понеділка та суботи, Делі-Київ - щоденно, окрім вівторка та неділі).

Нагадаємо, що лоукостер Wizz Air попередила, що її збитки у 4 кварталі, ймовірно, перевищать збитки 3 кварталу в 241,2 млн доларів через невизначеність щодо обмежень на пересування в Європі у січні-березні 2022 року.

 
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02 02 2022 17:47
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