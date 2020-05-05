"МАУ" виконає спецрейс з Києва до Франкфурта для перевезення українських громадян за трудовими контрактом
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ") у вівторок, 5 травня, виконає третій спеціальний пасажирської рейс із Києва до Франкфурта (аеропорт Хан) для перевезення українських громадян за кордон за трудовими контрактами, пише "Інтерфакс-Україна".
Як повідомила прес-служба "МАУ" у вівторок, продовження програми перевезень українців за трудовими контрактами стало можливим завдяки співпраці авіакомпанії з Міністерством закордонних справ та Офісом віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
Компанія зазначає, що на сьогодні вже напрацьований чіткий і прозорий механізм перевезення громадян України за кордон.
До обов'язкових умов подорожі належать: наявність трудової візи, контракту терміном від трьох місяців і медичного страхування, зокрема на випадок COVID-19.
При цьому до перевезення приймаються лише офіційно працевлаштовані громадяни, виїзд яких за кордон не є епідеміологічним ризиком.
На сьогодні "МАУ" отримали замовлення на чартерні перевезення до Німеччини, Великої Британії, Фінляндії, Швеції, Польщі.
Раніше вже виконано аналогічні рейси до Гельсінкі та Лондона.
Нагадаємо, що "Укрпошта" і "МАУ" відновили прямий рейс до Нью-Йорка
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Сервіс Дія: що це таке, які послуги доступні та де завантажити
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?