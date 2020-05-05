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"МАУ" виконає спецрейс з Києва до Франкфурта для перевезення українських громадян за трудовими контрактом

Компанія зазначає, що на сьогодні вже напрацьований чіткий і прозорий механізм перевезення громадян України за кордон
Як повідомила прес-служба "МАУ" у вівторок, продовження програми перевезень українців за трудовими контрактами стало можливим завдяки співпраці авіакомпанії з Міністерством закордонних справ та Офісом віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
"МАУ" виконає спецрейс з Києва до Франкфурта для перевезення українських громадян за трудовими контрактом Фото: ufsa.com

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ") у вівторок, 5 травня, виконає третій спеціальний пасажирської рейс із Києва до Франкфурта (аеропорт Хан) для перевезення українських громадян за кордон за трудовими контрактами, пише "Інтерфакс-Україна".

Як повідомила прес-служба "МАУ" у вівторок, продовження програми перевезень українців за трудовими контрактами стало можливим завдяки співпраці авіакомпанії з Міністерством закордонних справ та Офісом віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Компанія зазначає, що на сьогодні вже напрацьований чіткий і прозорий механізм перевезення громадян України за кордон.

До обов'язкових умов подорожі належать: наявність трудової візи, контракту терміном від трьох місяців і медичного страхування, зокрема на випадок COVID-19.

При цьому до перевезення приймаються лише офіційно працевлаштовані громадяни, виїзд яких за кордон не є епідеміологічним ризиком.

На сьогодні "МАУ" отримали замовлення на чартерні перевезення до Німеччини, Великої Британії, Фінляндії, Швеції, Польщі.

Раніше вже виконано аналогічні рейси до Гельсінкі та Лондона.

Нагадаємо, що "Укрпошта" і "МАУ" відновили прямий рейс до Нью-Йорка

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05 05 2020 16:55
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