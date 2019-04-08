Майбутні депутати від "Слуги народу" завершили навчання в Трускавці. На осінь заплановані нові курси

Новообрані депутати від партії "Слуга народу" завершили тижневе навчання у Трускавці за програмою Київської школи економіки. На осінь партія вже планує нові програми.

Керівниця прес-офісу партії Євгенія Кравчук розповіла, що 4 серпня був 8-ий день навчання, але він був факультативний. Також вона зазначила, що "Слуга народу" започатковую Офіс навчання і розвитку партії, повідомляє пресслужба партії.

"І вже плануємо на осінь нові програми", - додала майбутня депутатка.

Нагадаємо, що Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді IX скликання має намір запропонувати Дмитра Разумкова на посаду голови Верховної Ради України.