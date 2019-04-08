ПОЛІТИКА НОВИНИНовообрані депутати від партії "Слуга народу" завершили тижневе навчання у Трускавці за програмою Київської школи економіки. На осінь партія вже планує нові програми.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Майбутні депутати від "Слуги народу" завершили навчання в Трускавці. На осінь заплановані нові курси
"Слуга народу" започатковую Офіс навчання і розвитку партії
Фото:Facebook
Керівниця прес-офісу партії Євгенія Кравчук розповіла, що 4 серпня був 8-ий день навчання, але він був факультативний. Також вона зазначила, що "Слуга народу" започатковую Офіс навчання і розвитку партії, повідомляє пресслужба партії.
"І вже плануємо на осінь нові програми", - додала майбутня депутатка.
Нагадаємо, що Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді IX скликання має намір запропонувати Дмитра Разумкова на посаду голови Верховної Ради України.
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