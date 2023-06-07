Майбутнє України – в НАТО, її не можна залишати в сірій зоні – президент Литви

Серед завдань Вільнюського саміту НАТО - обговорення перспективи членства України в Альянсі.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що саміт НАТО у Вільнюсі має чітко продемонструвати, що Альянс готовий боротися не лише за кожен сантиметр території країн-членів, а й з першої хвилини агресії, якщо це буде необхідно.



Про це він сказав під час виступу на зустрічі країн "Бухарестської дев’ятки" у Братиславі, повідомляє "Європейська правда".

"З часу Мадридського саміту ситуація з безпекою в Балтійському регіоні лише погіршилася. російська загроза нікуди не поділася, і більше того, кремль переміщує частину свого тактичного ядерного арсеналу до білорусі", – зазначив Науседа.



Він закликав НАТО ухвалити нові регіональні оборонні плани, закріпити принцип передової оборони та посилити протиповітряну оборону Балтійського регіону та східного флангу Альянсу.

Крім того, за словами литовського президента, ще одним важливим завданням Вільнюського саміту НАТО є обговорення перспективи членства України в Альянсі та чіткого шляху зміцнення політичних зв'язків між НАТО та Україною.

"Майбутнє України — НАТО. Нам потрібен конкретний шлях, як зараз максимально наблизити Україну до НАТО, наблизити її до запрошення до членства. Україну більше не можна залишати в сірій зоні. Ми не можемо знову ризикувати війнами в Європі", – підкреслив Науседа.