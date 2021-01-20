ПОЛІТИКА НОВИНИКандидат на посаду держсекретаря оборони (міністра оборони) США Ллойд Остін підтримує надання Україні летального озброєння та вважає допомогу Україні для зміцнення її обороноздатності важливим напрямком співпраці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Майбутній глава Пентагону підтримує надання Україні летальної зброї
Фото: afp.com
Як пише "Європейська правда", про це він сказав 19 січня на слуханнях комітету Сенату США зі Збройних сил під час розгляду його кандидатури, згідно з оприлюдненою стенограмою.
Ллойд Остін зазначив, що безпекова допомога США для посилення спроможності української армії має і далі залишатися пріоритетом, тому у разі призначення - і за умови продовження реформи управління та антикорупційних реформ в Україні - буде "потужно підтримувати зусилля з навчань, надання обладнання і дорадчої підтримки для посилення спроможності Збройних сил України захищати територіальну цілісність країни від триваючої російської агресії".
"Я підтримую надання летальної зброї, щоб гарантувати наявність в України необхідного озброєння для самозахисту", - зазначив Ллойд Остін.
Він додав, що Україна потребує і різноманітного нелетального обладнання, зокрема, засобів для комунікації, які надаються через Ініціативу з безпекової підтримки України (Ukraine Security Assistance Initiative (USAI).
"Наразі є гарний баланс у допомозі летальним і нелетальним озброєнням, необхідним для забезпечення спроможності (Збройних сил) України. Якщо мене затвердять на посаді, я продовжу активно оцінювати потреби України у допомозі та за потреби вносити корективи", - сказав він у відповідь на запитання про те, чи потрібна більша частка летальної зброї у структурі допомоги.
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