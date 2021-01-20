Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Майбутній глава Пентагону підтримує надання Україні летальної зброї

Кандидат на посаду держсекретаря оборони (міністра оборони) США Ллойд Остін підтримує надання Україні летального озброєння та вважає допомогу Україні для зміцнення її обороноздатності важливим напрямком співпраці.
Майбутній глава Пентагону підтримує надання Україні летальної зброї Фото: afp.com
Як пише "Європейська правда", про це він сказав 19 січня на слуханнях комітету Сенату США зі Збройних сил під час розгляду його кандидатури, згідно з оприлюдненою стенограмою.
 
Ллойд Остін зазначив, що безпекова допомога США для посилення спроможності української армії має і далі залишатися пріоритетом, тому у разі призначення - і за умови продовження реформи управління та антикорупційних реформ в Україні - буде "потужно підтримувати зусилля з навчань, надання обладнання і дорадчої підтримки для посилення спроможності Збройних сил України захищати територіальну цілісність країни від триваючої російської агресії". 
 
"Я підтримую надання летальної зброї, щоб гарантувати наявність в України необхідного озброєння для самозахисту", - зазначив Ллойд Остін.
 
Він додав, що Україна потребує і різноманітного нелетального обладнання, зокрема, засобів для комунікації, які надаються через Ініціативу з безпекової підтримки України (Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). 
 
"Наразі є гарний баланс у допомозі летальним і нелетальним озброєнням, необхідним для забезпечення спроможності (Збройних сил) України. Якщо мене затвердять на посаді, я продовжу активно оцінювати потреби України у допомозі та за потреби вносити корективи", - сказав він у відповідь на запитання про те, чи потрібна більша частка летальної зброї у структурі допомоги.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 01 2021 15:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.