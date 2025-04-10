Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Майбутній уряд Німеччини обіцяє збільшити допомогу Україні та підтримати її шлях до НАТО

10 квітня 2025, 16:05
Майбутній уряд Німеччини обіцяє збільшити допомогу Україні та підтримати її шлях до НАТО
Фото: з вільного доступу
У розпорядженні ЗМІ з'явився текст коаліційної угоди.

Майбутній уряд Німеччини обіцяє продовжити та навіть збільшити допомогу Україні, аби "вона могла ефективно захищатися від російського агресора та самостверджуватися на переговорах".

Про це пише "Укрінформ" з посиланням на коаліційну угоду.

В останній також вказано, у ФРН продовжать підтримувати членство Української держави в НАТО.

"Україна, як сильна, демократична та суверенна держава, яка самостійно визначає своє майбутнє з євроатлантичною перспективою, має центральне значення для нашої власної безпеки. Тому ми суттєво посилимо та надійно продовжуватимемо нашу військову, цивільну та політичну підтримку України разом із нашими партнерами", - вказано в угоді.

Крім того, згідно з документом, Німеччина тісно планує співпрацювати з партнерами, аби розробити стратегію щодо справжнього та сталого миру, під час якого Українська держава діятиме з позиції сили та на рівних. Така стратегія має включати "гарантії матеріальної та політичної безпеки" суверенної України.

"Ми підтримуємо перспективу вступу України до НАТО, яка була підтверджена на саміті НАТО у Вашингтоні. Ми підтримуємо створення спеціального трибуналу для належного розслідування та покарання злочину агресії проти України", – вказано у коаліційній угоді.

Крім того, ФРН зобов’язується брати участь у відновленні України. В угоді сказано й про те, що в координації з партнерами Німеччина шукає спосіб, аби заморожені активи рф можна було використати для надання всебічної допомоги Києву.

Про можливу участь ФРН у миротворчих силах Європи в угоді не сказано нічого. Не згадується в документі й можливість передачі Україні зброї з дальнім радіусом дії.

Лідер Соціал-демократичної партії Ларс Клінбайль відразу після представлення угоди висловив сподівання, що майбутній уряд не сперечатиметься на рахунок допомоги Україні.

НімеччинавійнаНАТОдопомога Україні

Останні матеріали

Протистояти викликам. Мерц укладає коаліційну угоду під тиском Трампа – Politico
Політика
Протистояти викликам. Мерц укладає коаліційну угоду під тиском Трампа – Politico
Переклад iPress – 10 квітня 2025, 16:31
Тарифний бліц. Чому Трамп так швидко змінив свою позицію – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Тарифний бліц. Чому Трамп так швидко змінив свою позицію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 10 квітня 2025, 12:25
Параноя Кремля – британські шпигуни. Історія і сьогодення – Ірина Бороган та Андрій Солдатов
Політика
Параноя Кремля – британські шпигуни. Історія і сьогодення – Ірина Бороган та Андрій Солдатов
Переклад iPress – 10 квітня 2025, 09:21
Роздуми зі Стамбула. Як Ердоган нейтралізував протести – Тімоті Еш
Політика
Роздуми зі Стамбула. Як Ердоган нейтралізував протести – Тімоті Еш
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 16:45
Перемога у промисловій війні: порівняння росії, Європи та України 2022-2024. Частина І – RUSI
Політика
Перемога у промисловій війні: порівняння росії, Європи та України 2022-2024. Частина І – RUSI
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 12:52
Не якщо, а коли. Китай може розпочати вторгнення на Тайвань у найближчі пів року – видання
Політика
Не якщо, а коли. Китай може розпочати вторгнення на Тайвань у найближчі пів року – видання "1945"
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 07:21
Бойові дії тривають, змінюються їхні форми. росіяни відчувають дедалі серйозніші проблеми з мобілізацією – Том Купер і Дональд Гілл
Технології
Бойові дії тривають, змінюються їхні форми. росіяни відчувають дедалі серйозніші проблеми з мобілізацією – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 квітня 2025, 13:26
Шлях вперед: чому безпілотники зі штучним інтелектом не захопили поле бою. Принаймні поки що – Бенджамін Кук та Том Купер
Технології
Шлях вперед: чому безпілотники зі штучним інтелектом не захопили поле бою. Принаймні поки що – Бенджамін Кук та Том Купер
Переклад iPress – 08 квітня 2025, 12:59
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється