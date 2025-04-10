Майбутній уряд Німеччини обіцяє збільшити допомогу Україні та підтримати її шлях до НАТО

У розпорядженні ЗМІ з'явився текст коаліційної угоди.

Майбутній уряд Німеччини обіцяє продовжити та навіть збільшити допомогу Україні, аби "вона могла ефективно захищатися від російського агресора та самостверджуватися на переговорах".

Про це пише "Укрінформ" з посиланням на коаліційну угоду.

В останній також вказано, у ФРН продовжать підтримувати членство Української держави в НАТО.

"Україна, як сильна, демократична та суверенна держава, яка самостійно визначає своє майбутнє з євроатлантичною перспективою, має центральне значення для нашої власної безпеки. Тому ми суттєво посилимо та надійно продовжуватимемо нашу військову, цивільну та політичну підтримку України разом із нашими партнерами", - вказано в угоді.

Крім того, згідно з документом, Німеччина тісно планує співпрацювати з партнерами, аби розробити стратегію щодо справжнього та сталого миру, під час якого Українська держава діятиме з позиції сили та на рівних. Така стратегія має включати "гарантії матеріальної та політичної безпеки" суверенної України.

"Ми підтримуємо перспективу вступу України до НАТО, яка була підтверджена на саміті НАТО у Вашингтоні. Ми підтримуємо створення спеціального трибуналу для належного розслідування та покарання злочину агресії проти України", – вказано у коаліційній угоді.

Крім того, ФРН зобов’язується брати участь у відновленні України. В угоді сказано й про те, що в координації з партнерами Німеччина шукає спосіб, аби заморожені активи рф можна було використати для надання всебічної допомоги Києву.

Про можливу участь ФРН у миротворчих силах Європи в угоді не сказано нічого. Не згадується в документі й можливість передачі Україні зброї з дальнім радіусом дії.

Лідер Соціал-демократичної партії Ларс Клінбайль відразу після представлення угоди висловив сподівання, що майбутній уряд не сперечатиметься на рахунок допомоги Україні.