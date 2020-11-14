Майкл Джексон та Боб Марли: Forbes склав рейтинг знаменитостей, які продовжують заробляти після смерті У рейтингу з'явилися два нових імені

Журнал Forbes опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних знаменитостей, які продовжують заробляти навіть після смерті. У рейтингу враховуються доходи з 1 жовтня 2019 року по 1 жовтень 2020 року.

Майкл Джексон. Фото: zn.ua

Восьмий рік поспіль цей список очолює співак Майкл Джексон. Так, створений Джексоном лейбл Mijac Music, а також довгострокова угода з Sony у 2020 році продовжують приносити дохід імені артиста, повідомляє "Громадське". У рейтингу з'явилися два нових імені. Померлий у 2019 році репер Juice WRLD зайняв сьому сходинку, заробивши $15 млн після смерті. А баскетболіст Кобі Браянт, який загинув під час аварії особистого вертольота в січні 2020 року, зайняв шосту позицію з $ 20 млн. Рейтинг знаменитостей, які продовжують заробляти після смерті: співак Майкл Джексон — $48 млн;

письменник та художник Доктор Сьюз — $33 млн;

художник-карикатурист Чарльз Шульц — $32,5 млн;

гравець у гольф Арнольд Палмер — $25 млн;

співак Елвіс Преслі — $23 млн;

баскетболіст Кобі Браянт — $20 млн;

репер Juice WRLD — $15 млн;

співак Боб Марлі — $14 млн;

співак Джон Леннон — $13 млн;

співак Prince — $10 млн;

співак Фредді Мерк'юрі — $9 млн;

співак Джордж Гаррісон — $8,5 млн;

співачка Мерлін Монро $8 млн. Більше про рейтинг При складанні рейтингу Forbes використовує дані MRC Data, IMDbPro і NPD BookScan, а також проводить інтерв'ю з галузевими інсайдерами. Всі суми вказані до вирахування гонорарів агентів, менеджерів та юристів. Читайте також: У Парижі встановили меморіальну дошку Василю Сліпаку

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію