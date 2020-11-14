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Майкл Джексон та Боб Марли: Forbes склав рейтинг знаменитостей, які продовжують заробляти після смерті

У рейтингу з'явилися два нових імені
Журнал Forbes опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних знаменитостей, які продовжують заробляти навіть після смерті. У рейтингу враховуються доходи з 1 жовтня 2019 року по 1 жовтень 2020 року.
Майкл Джексон та Боб Марли: Forbes склав рейтинг знаменитостей, які продовжують заробляти після смерті Майкл Джексон. Фото: zn.ua

Восьмий рік поспіль цей список очолює співак Майкл Джексон. Так, створений Джексоном лейбл Mijac Music, а також довгострокова угода з Sony у 2020 році продовжують приносити дохід імені артиста, повідомляє "Громадське".

У рейтингу з'явилися два нових імені. Померлий у 2019 році репер Juice WRLD зайняв сьому сходинку, заробивши $15 млн після смерті. А баскетболіст Кобі Браянт, який загинув під час аварії особистого вертольота в січні 2020 року, зайняв шосту позицію з $ 20 млн.

 

Рейтинг знаменитостей, які продовжують заробляти після смерті:

  • співак Майкл Джексон — $48 млн;

  • письменник та художник Доктор Сьюз — $33 млн;

  • художник-карикатурист Чарльз Шульц — $32,5 млн;

  • гравець у гольф Арнольд Палмер — $25 млн;

  • співак Елвіс Преслі — $23 млн;

  • баскетболіст Кобі Браянт — $20 млн;

  • репер Juice WRLD — $15 млн;

  • співак Боб Марлі — $14 млн;

  • співак Джон Леннон — $13 млн;

  • співак Prince — $10 млн;

  • співак Фредді Мерк'юрі — $9 млн;

  • співак Джордж Гаррісон — $8,5 млн;

  • співачка Мерлін Монро  $8 млн.

 

Більше про рейтинг

При складанні рейтингу Forbes використовує дані MRC Data, IMDbPro і NPD BookScan, а також проводить інтерв'ю з галузевими інсайдерами. Всі суми вказані до вирахування гонорарів агентів, менеджерів та юристів.

 
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14 11 2020 14:08
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