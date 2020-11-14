Майкл Джексон та Боб Марли: Forbes склав рейтинг знаменитостей, які продовжують заробляти після смерті
Восьмий рік поспіль цей список очолює співак Майкл Джексон. Так, створений Джексоном лейбл Mijac Music, а також довгострокова угода з Sony у 2020 році продовжують приносити дохід імені артиста, повідомляє "Громадське".
У рейтингу з'явилися два нових імені. Померлий у 2019 році репер Juice WRLD зайняв сьому сходинку, заробивши $15 млн після смерті. А баскетболіст Кобі Браянт, який загинув під час аварії особистого вертольота в січні 2020 року, зайняв шосту позицію з $ 20 млн.
Рейтинг знаменитостей, які продовжують заробляти після смерті:
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співак Майкл Джексон — $48 млн;
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письменник та художник Доктор Сьюз — $33 млн;
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художник-карикатурист Чарльз Шульц — $32,5 млн;
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гравець у гольф Арнольд Палмер — $25 млн;
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співак Елвіс Преслі — $23 млн;
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баскетболіст Кобі Браянт — $20 млн;
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репер Juice WRLD — $15 млн;
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співак Боб Марлі — $14 млн;
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співак Джон Леннон — $13 млн;
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співак Prince — $10 млн;
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співак Фредді Мерк'юрі — $9 млн;
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співак Джордж Гаррісон — $8,5 млн;
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співачка Мерлін Монро $8 млн.
Більше про рейтинг
При складанні рейтингу Forbes використовує дані MRC Data, IMDbPro і NPD BookScan, а також проводить інтерв'ю з галузевими інсайдерами. Всі суми вказані до вирахування гонорарів агентів, менеджерів та юристів.
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