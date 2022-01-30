Майно російських олігархів у Лондоні можуть конфіскувати. У Британії зробили заяву

Нічого не виключено. Ми не говоритимемо про деталі щодо того, хто і під якими санкціями буде, цей законопроект дозволить нам бити за ширшим спектром цілей, тому не буде нікого, хто думатиме, що має імунітет від санкцій

Британія розробляє законопроект, який дасть можливість вводити санкції проти будь-яких організацій та осіб з РФ. При цьому не виключається можливість конфіскації майна російських олігархів у Лондоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Британії Ліз Трасс в ефірі Sky News

За її словами, що "пріоритетом номер один" для Британії наразі є стримування Росії від нового вторгнення в Україну.

Розповідаючи про те, як можуть бути розширені економічні санкції проти Росії, Трасс заявила, що уряд готовий атакувати "будь-яку компанію, яка представляє інтерес для Кремля".

"Нічого не виключено. Ми не говоритимемо про деталі щодо того, хто і під якими санкціями буде, цей законопроект дозволить нам бити за ширшим спектром цілей, тому не буде нікого, хто думатиме, що має імунітет від санкцій", - зазначила міністр.

Трасс наголосила, що у випадку введення санкцій олігархам з оточення президента РФ Володимира Путіна "ніде буде сховатися".

"Це буде непросто для Росії", - констатувала глава МЗС Британії.

На питання про те, чи можуть ці заходи вплинути на фінанси у Великій Британії, вона відповіла, що "найважливіше - це захист свободи та демократії", а це "важливіше, ніж нагальні фінансові проблеми".

Очікується, що законопроект щодо посилення санкційного режиму проти Росії буде представлений у британському парламенті наступного тижня.

Нагадаємо, за даними NYT, найпотужніші санкції, якими пригрозив Кремлю президент США Джо Байден, у випадку нового вторгнення в Україну, можуть зруйнувати всю російську економіку.

Раніше стало відомо, що санкції введені США можуть торкнутися особисто президента РФ Володимира Путіна.